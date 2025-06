Dronero riscopre la natura: arriva il BioBlitz, scienza partecipata e biodiversità per tutti

CUNEO CRONACA - Sabato 5 luglio, a Dronero, si svolgerà “BioBlitz – Citizen Science e inventario biologico partecipativo”, un evento dedicato alla biodiversità e alla scienza partecipata, con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza alla conoscenza e alla tutela del patrimonio naturale locale.

Viviamo in un’epoca di “analfabetismo naturalistico”, in cui spesso ignoriamo gli organismi con cui condividiamo il nostro ambiente. Per questo è fondamentale imparare a riconoscere la biodiversità locale, studiarne le caratteristiche e coinvolgere attivamente la cittadinanza. Oltre al valore educativo e scientifico, numerosi studi dimostrano i benefici psicofisici dello stare a contatto con la natura.

Il BioBlitz è organizzato dal Comune di Dronero, con il contributo del Bando "Percorsi di sostenibilità - Misura 3 Biodiversità" di Fondazione CRC, in collaborazione con il Centro Studi Cultura e Territorio APS, AFP di Dronero, e con il supporto di Legambiente Cuneo, Pro Natura Cuneo, Associazione Naturalistica Piemontese (A.N.P.), Riserva transfrontaliera della Biosfera del Monviso e City Nature Challenge.

In preparazione all’evento, sono stati organizzati due incontri formativi: il primo, giovedì 22 maggio, dedicato al tema della Citizen Science (scienza partecipata); il secondo, venerdì 20 giugno, incentrato sull’utilizzo dell’applicazione iNaturalist, impiegata per la raccolta e la condivisione delle osservazioni naturalistiche all’interno del progetto “Bioblitz Dronero”.

Le attività di sabato 5 luglio avranno come base operativa il BioBaseCamp, allestito presso Sala Chegai in via IV Novembre 7, Dronero.

Il programma è strutturato in momenti di osservazione sul campo e approfondimenti tematici:

6:30 Benvenuto

7:00 - 9:00 Approfondimento sul campo – ornitologia

9:00 - 11:00 Bioblitz – a caccia di specie

11:30 - 13:30 Approfondimento sul campo – fiume ed elettropesca

15:00 - 17:00 Bioblitz – a caccia di specie

17:15 - 19:15 Approfondimento sul campo – botanica e insetti/impollinatori

20:30 - 22:30 Approfondimento sul campo – falene e pipistrelli

22:30 Saluti

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma è consigliata l’iscrizione tramite i QR code presenti sul materiale promozionale o QUI. Tutti i dati raccolti, prima e durante l’evento, verranno successivamente analizzati e, in autunno, sarà pubblicato un Inventario Biologico del Comune di Dronero.

Un’opportunità per riscoprire il legame con l’ambiente naturale, apprendere in modo attivo e contribuire concretamente alla salvaguardia del patrimonio biologico.

Per ulteriori informazioni: marika.abba@afpdronero.it.