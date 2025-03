CUNEO CRONACA - Espaci Occitan, con il sostegno della Regione Piemonte, propone sabato 29 marzo alle 21 lo spettacolo in parole e musica del Gruppo Teatro Angrogna dal titolo "Migranti - Quando le persone devono scappare dalla fame, dalla guerra e dalla dittatura" con Jean-Louis Sappè e Maura Bertin, con la collaborazione tecnica di Erica e Marco Rovara.



L'appuntamento a ingresso libero e gratuito, e si svolgerà presso Espaci Occitan, in Via Val Maira 19 a Dronero.

