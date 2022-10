DRONERO/ "Libres libres", al via la rassegna di pubblicazioni in occitano e sulla cultura alpina

I prossimi appuntamenti si terranno sempre alle ore 18 in Via Val Maira 19 a Dronero, secondo il seguente calendario: giovedì 10 novembre Arturo Viano presenta Pinòqui, traduzione in occitano del capolavoro di Carlo Collodi, con Gianna Bianco e Marco Bailone, illustratore del volume; giovedì 17 novembre Lidia Dutto, antropologa, propone Come l’acqua o la pernice. Comportamenti matrimoniali, scenari all’unione e ritualità nel passato di un’area alpina; venerdì 2 dicembre la cantautrice Valeria Tron presenta la sua opera prima L’equilibrio delle lucciole col giornalista de “La Stampa” Carlo Giordano, in collaborazione con la libreria Segnavia - Porta di Valle.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito; info tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org.