DRONERO/ L'inizio promette bene al circolo magico "Blink" con l'apparizione di Nicola Virdis

CUNEO CRONACA - È stata la serata "Special" ad inaugurare la nuova stagione di appuntamenti per i soci di Blink, il circolo magico di Dronero, in provincia di Cuneo. Sipario chiuso e tanta attesa fino alle 21, quando a sorpresa è apparso Nicola Virdis. Il comico che non dice mai una parola, ha conquistato la notorietà grazie a "Italia’s Got Talent" e al suo balletto che, con oltre 4 milioni di visualizzazioni sul web, è diventato un tormentone nelle piazze e tra i giovani. E anche a Blink, il ritornello di "Total eclipse of the heart" interpretata nel 1983 da Bonnie Tyler ha fatto alzare in piedi e girare su se stessi i presenti con un “Turn around” collettivo. Un riscatto dei nerd, perché questo balletto scoordinato lo ha inventato Nicola Virdis, giovane originario di Sassari, cucendo su di sé un personaggio tra il furbetto e lo sfigato, capace di strappare le risate del pubblico con il solo guardo, le movenze e l’esilarante mimica teatrale. In pubblico Nicola è muto e proprio questa esasperata timidezza lo ha condotto direttamente in finale ad “Italia’s Got Talent” nel 2019, con il golden buzzer di Lodovica Comello.

«Il suo balletto demenziale si è trasformato per me in un magico incantesimo - spiega Max Danna, socio del circolo Blink - ho approfittato della serata Special per portarlo a Blink e farlo accogliere con sorpresa dai nostri soci. L’ho conosciuto nei Vip Clown con i quali per anni ha portato il suo successo nelle corsie degli ospedali, regalando momenti di gioia ai bambini dei reparti più difficili. Ha accolto il nostro invito con entusiasmo e generosità, per raccontarci la sua esperienza. La magia in fondo è anche questo e per diventare bravi illusionisti dobbiamo imparare da artisti che, come Nicola, con pochi strumenti e grande talento sanno catapultare immediatamente il pubblico in un altro mondo, in un’altro tempo. Quello degli anni Ottanta ad esempio».

Una serata incalzante in cui uscito dai panni del nerd, Nicola ha raccontato il suo percorso artistico e il messaggio di positività del suo personaggio: ciò che può apparire come perdente, con costanza e tenacia, alla fine riesce a salvarsi dai guai peggiori e prendersi la propria rivincita. «La meraviglia si nasconde dietro tante cose - ci confida Nicola Virdis - come ad esempio le varie scale che ti portano a Blink. Pazzesco, perché vedi l'ingresso e ti stupisci per le foto, i colori e poi entri in un piccolissimo ed emozionante teatro, curato nei minimi particolari. Onorato di esserci stato, di essermi esibito e di aver parlato delle mie avventure». Trascinante e felice dunque la ripresa dell’attività ordinaria dell’associazione con il ritrovo armati di mascherina e bacchetta magica, di amici vecchi e nuovi che si impegnano costantemente per renderla magica e brillante.

«Scuola, incontri, laboratori, conferenze, spettacoli, solidarietà: siamo una vivace realtà sul territorio e sono rare simili entità così strutturate e organizzate in Italia o in altri paesi del mondo - spiega Giorgio Barbero, presidente di Blink Circolo Magico-. Ci stiamo impegnando per diventare un punto di riferimento per la città di Dronero e la sempre più turistica Valle Maira. Nel nostro quinto anno di attività l’amministrazione comunale ci ha onorati di una concessione che è al contempo un riconoscimento e uno stimolo nel continuare a fare bene: nel 2021 ci trasferiremo in una nuova sede. Uno spazio più capiente ed accogliente, in un edificio dell’’800 in pieno centro storico di Dronero, nel quale potremo dare vita ad altre prestigiose iniziative artistiche sul mondo dell’illusione e della meraviglia. L’ambizione è tanta ma siamo certi che con la consueta risposta positiva dei nostri soci, degli artisti e del nostro straordinario pubblico, potremo crescere e far fare ancora molta strada al circolo magico più felice del mondo».

L’inizio del nuovo anno promette bene al Blink di Dronero e il prossimo appuntamento dedicato al pubblico che vuole meravigliarsi è per sabato 17 ottobre alle ore 17 e alle ore 21 con lo spettacolo di “Shezan il genio impossibile”. Un susseguirsi di effetti, numeri unici e magie bizzarre prenderanno vita sul palco del teatro Iris per lo stupore garantito a tutta la famiglia. La serata è patrocinata dal Comune di Dronero e dall’ATL del Cuneese, l’ingresso costa 10 euro. In ottemperanza alle normative Covid-19 i posti disponibili sono ridotti ed è consigliato prenotare. Informazioni sul sito www.blinkcircolomagico.it o telefonando al numero +39 366 5397023.