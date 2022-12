DRONERO/ "Glove", lo spettacolo sui rider che ha vinto il Kilowatt Festival all'Iris

CUNEO CRONACA - Sabato 10 dicembre alle 21, al Teatro Iris di Dronero, per la stagione teatrale “Stella Madre” organizzata da Santibriganti Teatro nel Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, andrà in scena lo spettacolo vincitore di Kilowatt Festival 2022 “Glove”. In scena Max Liotta, attore principale ed autore dei testi e Marco Piccirillo, contrabbassista e sound designer. La regia e le scene sono di Giuseppe Bisceglia.

Nato dal lavoro sul territorio con i giovani immigrati di seconda generazione della zona Aurora di Torino nord, Glove è una deviazione, un altro modo di vedere il mondo. Glovo diventa Glove. Un giovane immigrato sbarcato in Italia, dopo una lunga ricerca trova quello che sembra essere un lavoro facile e accessibile: fare il rider per le consegne. Così indossa un grosso zaino sulle spalle e pedala attraversando la città. Nella corsa per le consegne il protagonista, Idris, incontra una serie di personaggi che indirettamente descrivono il suo ruolo e mostrano uno spaccato della società contemporanea.

Lo sguardo dei vecchi meridionali sugli immigrati, uguale a quello che i piemontesi riservavano loro cinquant’anni prima. Lo sguardo della piazza, dei nuovi residenti borghesi che rimpiazzano personaggi storici come i tossici, che non trovano più posto in questa area di città gentrificata. La scena si ambienta in una Torino dei mercati, quello di Porta Palazzo, quello del Balon e il vecchio Suk, dove il protagonista trova il modo di integrare i suoi guadagni.

Idris è un personaggio passivo, protagonista riflesso degli altri personaggi, che incrocia mentre fa le consegne. La consegna è sacra, anche sotto la pioggia. Ci saranno la pioggia e una cyclette, le scene sono costruite grazie all’esperienza fisica dell’attore con l’oggetto, messo sotto sforzo. Poi ci sono gli stracci, come il monte della Venere di Pistoletto, Idris infatti come secondo lavoro raccatta roba dai cassonetti dell'immondizia per poi pulirla e rivenderla. È una fede quella di Idris, una fede nell’umanità, che non si piega mai.

La stagione teatrale 2023 “Stella Madre” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte. In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza. Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti Online su www.ticket.it e www.santibriganti.it Serali 12 € + 10% diritti di transizione Domeniche Pomeriggio 6€ + 10% diritti di transizione In Cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo) Intero € 15 - Ridotto € 12 - Ridotto extra € 8 – Domeniche pomeriggio: 8 € Matinée scolastiche 7 € Carnet Come tu mi vuoi 10 (10 ingressi) 100 € Come tu mi vuoi 5 (5 ingressi) 55€