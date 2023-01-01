Dronero, all’ex stazione dal 28 al 30 agosto “Coincidenze": 3 giorni di incontri e spettacoli

CUNEO CRONACA - L’offerta culturale di Dronero diventa sempre più ampia e articolata: l’ultimo fine settimana di agosto la città ospiterà, infatti, la prima edizione di Coincidenze. Dove le storie si incrociano, una rassegna realizzata con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del progetto di recupero dell’ex stazione ferroviaria (Lab.913, Bando Stars) e in collaborazione con il Festival Ponte del Dialogo.

In ferrovia la coincidenza è l'attimo esatto in cui due percorsi diversi si toccano per un istante, prima di tornare a separarsi. Qui diventa il principio stesso della rassegna: ogni incontro è una coincidenza che si è scelto di non lasciar perdere. La stazione non è il viaggio. È il luogo in cui i viaggi si incrociano. Quando i treni smettono di passare, però, le stazioni si chiudono. Le porte vengono sbarrate, le attese si svuotano, le storie smettono di attraversarle. L’ex stazione ferroviaria di Dronero è stata per anni un luogo fermo, sospeso, una soglia rimasta senza passaggi, dove il movimento sembrava essersi interrotto e con esso la possibilità stessa dell’incontro.

"Oggi - spiega il Sindaco di Dronero, Mauro Astesano -la stazione torna a essere ciò che è sempre stata nella sua natura più profonda: un luogo di passaggio, di incontro, di incroci, di vite che cambiano direzione. Uno spazio in cui le storie possono di nuovo attraversare, fermarsi, ripartire. È da questa riattivazione, inserita nel progetto Lab.913, che nasce la rassegna “Coincidenze”, un programma di appuntamenti distribuiti nell’anno che fa della ex Stazione ferroviaria di Dronero il proprio luogo d’origine, ma non il proprio confine. Una rassegna che attraversa il tema del viaggio in tutte le sue forme, partenza, arrivo, attesa, migrazione, ritorno, esplorazione, attraverso i linguaggi della narrazione, dell’ascolto, della lettura, della musica".

La rassegna è curata da Mauro Garofalo, scrittore e giornalista particolarmente attento ai temi ambientali: In questa prima edizione – dichiara - abbiamo pensato di invitare, per la prima volta in Italia, una musicista internazionale come Violeta Vicci, da sempre impegnata sul fronte ambientale; sullo stesso piano, Antonella Fioravanti, scienziata di fama mondiale che ha sconfitto l’antrace,. Proponiamo anche due eventi-spettacolo come l’Odissea di Lorenzo Baravalle, e quello di Claudio Morici autore-attore capace di stigmatizzare le idiosincrasie e le crisi sociali, economiche e umane del nostro presente.

Ecco il programma in dettaglio: venerdì 28 agosto, ore 21, Piazzale ex Stazione, Violeta VICCI, violinista catalano-svizzera: Live Music in Nature, concerto per violino. Sabato 29 agosto, ore 16.00: laboratori di giocoleria Circobus per bambini e famiglie, a cura dell’Associazione "Fuma che ‘nduma". Sabato 29 agosto, ore 21, Lorenzo Baravalle, autore e podcaster: L’Odissea senza essere interrogato. Domenica 30 agosto, ore 17.30, Antonella Fioravanti, scienziata, in dialogo con Mauro Garofalo, scrittore: "Viaggio nel mondo invisibile". Microrganismi, salute e cambiamento climatico. Il difficile equilibrio della vita sulla Terra. Domenica 30 agosto, ore 21, Claudio Morici, autore, interprete, viaggiatore: Best Off. Dai monologhi ambientati nel futuro, alle “tecniche di rimorchio per genitore single con neonato”, dai consigli ai giovani scrittori per non pubblicare, fino ad arrivare alla gentrizzazione della Luna e alle invettive contro l’INPS. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e ad accesso libero fino a esaurimento posti (non è richiesta la prenotazione). In caso di maltempo, gli incontri si terranno al CineTeatro IRIS di Droneroe il laboratorio per bambini e famiglie si svolgerà nella Sala Polivalente Milli Chegai.

GLI OSPITI DI “COINCIDENZE” 2026

VIOLETA VICCI

Ispirandosi ai paesaggi sonori naturali e mettendo in risalto la fragilità dell’ambiente, la violinista e cantante Violeta Vicci è un’artista poliedrica che spazia tra la musica classica contemporanea e quella elettronica, con origini catalane e svizzere. Vive a Londra. Violeta si è esibita in prestigiose sedi come la Royal Albert Hall, la Philharmonie di Parigi e il Barbican, oltre che a festival come il British Summer Time, l’SGP e il Glastonbury.

LORENZO BARAVALLE

Lorenzo Baravalle (Saluzzo, 1990) è autore e voce di podcast che raccontano il passato per parlare al nostro presente. Con Qui si fa l'Italia (Spotify Studios), Atomika (OnePodcast) e Frate Mitra (OnePodcast) ha raggiunto i vertici delle classifiche d'ascolto italiane

ANTONELLA FIORAVANTI

Antonella Fioravanti (Prato, 1983) è una scienziata che studia come disarmare i batteri patogeni con approcci innovativi. Le sue ricerche, pubblicate su riviste come “Nature Microbiology”, hanno contribuito a nuove soluzioni contro le infezioni antibiotico-resistenti. Ha ricevuto premi internazionali, tra cui l’EOS Pipet Award 2020 dell’Accademia Reale del Belgio.

CLAUDIO MORICI

Scrittore, attore teatrale, podcaster e infine performer comico a Italia's Got Talent e Propaganda Live, Claudio Morici si mette davanti a un leggio e propone il meglio del suo repertorio breve insieme a nuove divertentissime narrazioni.

(Nella foto Claudio Morici)