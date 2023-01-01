Dronero, al Civico va in scena "Sarém": la comicità filosofica di Chiapasco e Franco

CUNEO CRONACA - Venerdì 5 dicembre alle 21 al Teatro Civico di Dronero andrà in scena SARÉM o la riluttante disillusione dell'aspettativa lo spettacolo comico di e con Andrea Chiapasco ed Emanuele Franco che si inserisce nel programma di Soffia nel Vento, la stagione teatrale di Santibriganti Teatro nei teatri civici di Caraglio, Busca e Dronero, composta da appuntamenti serali tout public e domenicali per i pomeriggi dedicati alle famiglie: un modo per stare insieme, ma anche per conoscere e riflettere su ciò che accade nel mondo.

Fin dalla notte dei tempi l’uomo si pone domande su ciò che sta accadendo, sul passato, il futuro. L’abilità di ragionare e porsi domande su un evento o sulle conseguenze delle nostre azioni ha portato la specie umana ad evolversi. La ragione è diventata l’arma più forte dell’uomo. O almeno così abbiamo sempre creduto. Un viaggio alla ricerca del “nulla” ed è proprio questo il punto cruciale dello spettacolo: poco importa conoscere la verità, perché sarà sempre passeggera o relativa a ciò che un giorno sarém o non sarém.

Santibriganti Teatro nasce nel 1992. La direzione artistica è di Maurizio Bàbuin. La Compagnia rivolge una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea, al teatro ragazzi e al teatro popolare d’arte, oltre a un’intensa attività laboratoriale rivolta a tutte le età. Crea, inoltre, progetti sociali specifici rivolti a persone con disabilità, richiedenti asilo, disoccupati. I suoi spettacoli sono stati portati in numerosi teatri in Italia e all’estero: Stati Uniti, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Moldova, Serbia, Palestina.

Santibriganti Teatro collabora, da anni, con Teatranza - spazio delle Arti e della Persona ed è titolare della Residenza Municipale di Caraglio, di Busca e delle Valli Grana e Maira. Tanti i progetti significativi della Compagnia sia a livello nazionale che internazionale: creazione di scuole e di enti di formazione per attori come LoStudio - master internazionale per attori e attrici, con la direzione artistica di Marco Lorenzi e in collaborazione con la compagnia Il Mulino di Amleto; organizzazione di rassegne, festival, kermesse, e curatela e gestione artistica e tecnica di numerosi teatri piemontesi.

Forte la collaborazione e il sostegno da parte degli enti pubblici e privati come la Regione Piemonte e alcune Fondazioni bancarie regionali. Molti i premi ricevuti sia in ambito nazionale che internazionale. Santibriganti Teatro ETS è affiliata Arci ed è tra i soci fondatori del Comitato Emergenza Cultura.

I biglietti sono acquistabili online su ticket.it al costo di 12 euro più diritti di transazione oppure direttamente in cassa: il biglietto intero è di 15 euro, mentre il ridotto è di 13 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni, gli over 65, i soci delle associazioni culturali di Caraglio, Busca, Dronero, Valli Grana, Maira e Varaita, i soci ARCI, gli allievi delle scuole di teatro, musica, danza e circo, gli studenti universitari, i possessori dell’Abbonamento Musei, i soci Coop e i titolari di CartaEffe. È inoltre disponibile un ridotto extra a 9 euro per i minori di 18 anni e per gli allievi dei corsi “Fare Teatro” di Santibriganti.

I biglietti online possono essere acquistati anche tramite Carta del Docente e Carta della Cultura e del Merito.