DRONERO/ "Acqueforti di Xavier de Maistre: il salto dell'acciuga e altre storie" al museo Mallé

Nella sua lunga carriera, ha esposto in molte sedi museali pubbliche e private italiane, in Francia, in Giappone, in Brasile e ha ricevuto il premio Artisti Animaliers presso il XLVI Convegno Internazionale del C.I.C. di Milano. «Xavier de Maistre è una figura autorevole della calcografia italiana che il Museo Mallé e la città di Dronero si pregiano di presentare con un considerevole numero di opere che rendono veramente unica la mostra monografica. Inoltre, una delle tre sezioni espositive dedicata alle dimore storiche rappresentate in raffinate incisioni ad acquaforte crea un legame particolare con il patrimonio dronerese dei palazzi e giardini storici che verranno riaperti con la manifestazione “Dronero un borgo ritrovato” in programma per il prossimo primo weekend di luglio» commenta Mauro Astesano, sindaco di Dronero.

La mostra “Il salto dell’acciuga e altre storie. Acqueforti di Xavier de Maistre” è sostenuta dalla Regione Piemonte e dal Comune di Dronero. Ideata e curata da Ivana Mulatero, la mostra presenta quasi un’ottantina di opere originali che raccontano il percorso espressivo realizzato da Xavier de Maistre nel corso dell’intera sua carriera, dalle incisioni ad acquaforte alle illustrazioni per i volumi degli scrittori, dagli strumenti del calcografo contestualizzati nell’atelier d’incisore a un video documentario in cui è protagonista l’artista in veste di maestro che illustra la tecnica dell’incisione per ottenere una stampa d’arte. Le sale espositive del Museo Mallé ospitano una sequenza impressionante di importanti lavori che scandiscono i tre principali cicli tematici affrontati dall’artista e incisore, con la possibilità di osservare da vicino le opere con l’ausilio di particolari lenti d’ingrandimento. Soggetti tratti dal mondo animale, alternati alle grandi e rare specie botaniche come le plurisecolari querce toscane e inglesi che spesso sono parte integrante delle vedute della terza sezione dedicata alle dimore di campagna e di vigna, ai casali toscani, laziali e veneti e ai manieri e castelli europei, si rivelano al visitatore che ha la possibilità di avvicinarli come uno scienziato o un orafo, scoprendo i dettagli dei segni incisi ad acquaforte fino all’inverosimile.

Xavier de Maistre, come il paesaggista di successo Mr. Neville protagonista dei “Misteri del giardino di Compton House” (1982), film cult del cineasta inglese Peter Greenaway, viene invitato dai proprietari delle antiche e blasonate case di famiglia per realizzare, da punti di vista differenti, particolari ritratti ad acquaforte delle dimore. Inventa un nuovo genere artistico in ambito calcografico, memore della tradizione vedutista ottocentesca dei grandi Palmieri, Bagetti e Gonin, come pure del celebre avo che porta il suo stesso nome, il Xavier de Maistre autore del famoso scritto “Voyage autour de ma chambre” (1794) che fu anche un fine pittore e del quale la mostra presenta una veduta ad acquerello del 1810. L’avventura del vedutista su committenza del XXI secolo, Xavier de Maistre il giovane, non si conclude come nel film di Greenaway, fortunatamente il suo viaggio prosegue in studio, gli schizzi si traducono in segni incisi con aghi entomologici sulle lastre di zinco incerate in un disegno speculare della dimora, perché sia poi nel verso giusto una volta stampata con un torchio a stella girato a mano come in epoca düreriana.

In mostra è esibita una gigantografia nella quale i visitatori sono catapultati negli ambienti del suo atelier, vera tana esclusiva del genio e della creatività dell’artista molto simile, per l’ampiezza dello spazio e per le vetrate perimetrali ad arco, alle aule della scuola d’incisione di accademica memoria, ma con un’atmosfera diversa che la fa apparire una sorta di fucina straordinaria in cui le idee nascono e dove il frutto della sensibilità e del pensiero prendono forma e forza fisica. Su un lato dello studio si allineano i tavoli da lavoro, le cassettiere con tutti i tipi di carta, i barattoli di acidi e inchiostri, gli stoppini di cera lunghi e strani per affumicare le matrici, le lastre sul tecnigrafo, le punte per incidere, le vecchie guide telefoniche dalle quali strappare fogli per pulire le lastre, la vaschetta per l’acido nitrico, e poi ci sono le incisioni incorniciate, le tele sul cavalletto da restaurare, gli animali impagliati e quelli scheletriti, gli specchi, la foto ritratto dell’artista da giovane scattata da Nini Mulas, la stufa a legna, le piante in vaso prossime a germogliare e gli armadi colmi di libri e calendari illustrati. E fuori dai finestroni, il grande bosco con i rumori, gli odori di sempre e le cinguettanti e pigolanti passere mattugie che Xavier de Maistre tiene d’occhio come modelle capricciose e imprevedibili.