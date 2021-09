Doppio titolo italiano per l'Asd Cuneo 1198 Triteam ai Campionati giovanili di duathlon

CUNEO CRONACA - Due bellissime giornate di sole hanno fatto da cornice alla due giorni dei Campionati italiani giovanili di Duathlon, manifestazione sportiva nazionale svoltasi nel cuore della città di Cuneo sabato 11 e domenica 12 settembre, organizzata dall’Asd Cuneo 1198 Triteam su mandato della Fitri (Federazione italiana triathlon). A decretarne il successo, già ottenuto alla vigilia visti gli oltre 1000 atleti dai 6 ai 23 anni che hanno raggiunto Cuneo da tutta Italia per partecipare all’evento, sono stati anche i risultati della formazione di casa che sabato 11 settembre ha visto Eleonora Demarchi cogliere il titolo italiano nella categoria Youth B (3 km corsa, 10 km ciclismo e 1,5 km corsa). Nella seconda giornata di gare, dedicata alle staffette, è arrivato anche il primo posto a squadre categoria Youth (2 km corsa, 6 km ciclismo e 1 km corsa per ogni frazionista) grazie all’exploit di Eleonora Demarchi, Simeone Romano, Rachele Lavagno e Vincenzo Matarazzo.

“Siamo moto soddisfatti di questa due giorni – dichiara il presidente dell’Asd Cuneo 1198 Triteam, Lorenzo Lanzillotta -. La manifestazione è riuscita perfettamente e ha dato ancora una volta una bellissima immagine della città di Cuneo, dal suo salotto buono di piazza Galimberti, cuore del nostro evento, apprezzatissimo da tutti gli atleti e i dirigenti, ma anche dalle famiglie, arrivati da ogni parte d’Italia. Da un punto di vista strettamente sportivo siamo addirittura ancora più contenti, in quanto abbiamo vinto due titoli italiani, uno nell’individuale e uno a squadre, che da un punto di vista societario danno la dimensione della bontà del lavoro svolto dai nostri tecnici. Significa, infatti, essere riusciti a portare ad un livello molto alto un numero di atleti sempre maggiore. Al titolo italiano a staffetta si è aggiunto un altro bellissimo sesto posto nella stessa gara, a dimostrazione che la preparazione raggiunta dai nostri ragazzi è certamente molto buona”.

Oltre al successo nell’individuale con Eleonora Demarchi e al titolo della staffetta a squadre nella categoria Youth, l’Asd Cuneo 1198 Triteam ha conseguito altri ottimi risultati: in campo maschile Alberto Demarchi ha ottenuto il secondo posto nella categoria Junior. Nella categoria Youth B da segnalare il nono posto di Simeone Romano; stesso piazzamento per Pietro Matarazzo nella categoria Ragazzi. In campo femminile, sesto e nono posto rispettivamente per Noemi Bogiatto e Rachele Lavagno nella categoria Youth B, vinta come detto dalla compagna di squadra Eleonora Demarchi. In evidenza anche Teresa Vizio, quattordicesima nella categoria Youth A. Soddisfazioni anche dai più piccoli, con il primo posto di Mattia Bonavia e il quattordicesimo di Giulio Gherardi nella gara promozionale degli Esordienti. “Insieme a tutti i volontari che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione – conclude Lanzillotta – che aveva il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Cuneo, Coni – Comitato regionale Piemonte, Atl del Cuneese e WeCuneo, voglio ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il gruppo industriale Merlo Spa, Rosso Officine e Banca di Caraglio, tutti gli sponsor privati e in particolare i militari del Secondo Reggimento Alpini dell’Esercito Italiano, senza i quali non sarebbe stato possibile ospitare ancora una volta a Cuneo i nostri bellissimi Campionati italiani giovanili di duathlon, rinnovando l’appuntamento al prossimo anno”.

(Nella foto: Eleonora Demarchi festeggiata dal proprio allenatore Cisco Dutto)