Doppietta per l'Atletica Mondovì: Laura Restagno e Karim Ezzouhti alla Villanova8Run

SERGIO RIZZO - Martedì 4 agosto doppio successo assoluto dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo alla Villanova8Run che ha stabilito un record di iscritti alla competitiva (303 da tutto il Piemonte ma anche dalla Liguria). Ad organizzare l’evento, valido anche per il campionato provinciale di società, nell’area artigianale di Villanova Mondovì la Pam con J’Amis dij Bongiuan. A vincere la prova maschile Abdelkarim Ezzouhti con il nuovo record del percorso (24’03”), a 50” il primo inseguitore l’alessandrino Andrea Mandrino e a 1’28” il vincitore delle ultime due edizioni Gianluca Ferrato dell’Atletica Saluzzo; ottimo quarto posto assoluto per l’altro biancorosso Michele Aimo in 25’53”.

Tra le donne dopo i piazzamenti degli ultimi anni sale sul gradino pià alto del podio Laura Restagno in 29’53” con 48” di vantaggio su Priscilla Ravera (Dragonero), sempre tra le donne da segnalare Shara Giuliano (Atl. Mondovì) che in 34’46” si piazza al primo posto tra le Sf50. In top 20 della generale, il cebano Matteo Cafiero 16° e 2° Sm35 ha preceduto un trio di “canotte rosse” con Ismaele Bertola (secondo Junior davanti ai compagni di club Andrea Guffanti e Giuseppe Di Gennaro), Giorgio Comino e Alberto Papaleo, nell’ordine secondo e terzo Allievo. Bene anche Francesco Peyrone 29° e quarto Sm35, e quinta SF60 Graziella Venezia. Per l’Atletica Mondovì anche Andrea Fagiolo Lanza 41° e nono Senior, Luca Cardone 42° e sesto Sm45, Gabrio Pierucci 66° e 12° Sm45, Federico Rosso 73° e 17° Senior , Alessio Genta 87° e 15° Sm35, Andrea Borello 91° e 19°Sm45, Cristiano Garelli 98° e settimo Sm55, Pietro Grosso 99° e 13°Sm40, Mario Gazzola 111° e 19° Senior, Andrea Guffanti 132°, Luca Denina 195° e 13°Sm60, Francesco Revelli 200° e 32°Sm35, Mario Prette 209° e nono Sm65, Giuseppe Di Gennaro 234°, Dario Vinai 239° e 17°Sm50, Marco Giacomo Vignolo 256° e 31°Sm55, Diego Penazzo 263° e 32°Sm45 , Federico Ferrari 276° e 21°Sm40 e Michele Pianetta 286° e 22° SM40. Venerdì sera in 117 hanno corso per le vie ed i vicoli di Ormea nella classica “A pee pel zu i trevi” organizzata da Gsd Valtanaro, associazione Commercianti e Comune di Ormea.

Sui tre giri previsti per la categoria assoluti (7,2 km) ha dominato la scena il ligure Daniele Carlini in 28’39” davanti per 40” a Marco Testino che ha avuto ragione nel finale sul valtanarino Matteo Sereno (29”22”). Nuova vittoria per il portacolori dell’Atletica Mondovi Acqua S. Bernardo che, nella serata di sabato otto agosto mette in fila i circa 1000 partecipanti (tra la competitiva e la non competitiva) della 49ª edizione della Strapaesana. Vittoria con record del percorso per Ezzouhti che ha coperto i 4,9 km del tracciato cittadino in 14’06”92 alla ottima media di 2’52”/km. Si è corso anche a Sestrieres, sabato otto agosto, il “Trail sui sentieri dei campioni” con Luca Mondino ottimo 6° assoluto in 1h37’12” (21 km e 650 mt di dislivello) e a Montclar (domenica nove) in Francia il “Trail de Dormillouse”, una gara di corsa in montagna con partenza e arrivo sulle rive del lago di Serre-Poncon dove Aldo Bongiovanni si è piazzato al 12° posto assoluto sulla distanza degli 11 km con 400 metri di dislivello in 1h05”14” con la vittoria per l’atleta di casa Valentin Dussap in 57’12”). Nella foto Laura Restagno.

Sergio Rizzo