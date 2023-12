Dopo nuvole e nebbia torna tempo stabile e soleggiato in Granda, rialzo delle temperature

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso, con addensamenti sulle creste alpine di confine, e con nebbie e nubi basse al primo mattino sulle pianure, in progressivo diradamento.

Precipitazioni: assenti salvo debole nevischio trasportato dal vento sulle creste di confine e possibile condensa da nebbie in pianura tra la notte e il primo mattino. Zero termico: in ulteriore lieve calo in serata, sui 1500-1600 metri sulle Alpi e 1800-1900 metri altrove.

Venti: da nord a tutte le quote, moderati in montagna e generalmente deboli in pianura. Rinforzi nelle vallate alpine settentrionali e nordoccidentali per locali condizioni di foehn, in parziale estensione alle vicine pianure dal pomeriggio, in particolare sul Piemonte orientale.

Venerdì 15 dicembre (nell'immagine)