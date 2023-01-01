Con la Vuelta la rinascita di Limone corre sulle strade delle Alpi

CUNEO CRONACA - Limone Piemonte ha vissuto una giornata indimenticabile con l’arrivo della seconda tappa della Vuelta a España 2025, una delle competizioni ciclistiche più seguite al mondo. La storica corsa iberica ha portato nel cuore delle Alpi Marittime entusiasmo, passione sportiva e una straordinaria vetrina internazionale per il territorio.

“Abbiamo accolto con grande orgoglio e profonda soddisfazione l’arrivo della seconda tappa della Vuelta a España a Limone Piemonte – dichiara il sindaco Massimo Riberi -. Un evento di rilevanza internazionale che ha offerto al nostro territorio una straordinaria occasione di visibilità, confermando il legame profondo tra sport, paesaggio e turismo che da sempre caratterizza Limone. Grande successo hanno riscosso anche gli eventi collaterali che hanno animato non solo i giorni di avvicinamento ma anche la giornata stessa dell’arrivo della Vuelta, tra talk, momenti di animazione e la spettacolare mongolfiera Piemonte offerta da Visit Piemonte, che hanno reso ancora più partecipata e festosa l’attesa della tappa".

“Desidero ringraziare gli enti, le forze dell’ordine, i volontari, i medici dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo per il presidio straordinario, il personale comunale e tutti coloro che hanno contribuito con professionalità e dedizione all’ottima riuscita di questa manifestazione sportiva di altissimo livello – continua il primo cittadino -. Limone è stato sotto i riflettori mondiali non solo come sede di tappa, ma come simbolo di resilienza e di rinascita, dopo anni complessi e sfide importanti. Continueremo a investire nel nostro territorio, promuovendo lo sport, la cultura e il turismo, pilastri fondamentali per il futuro della nostra montagna".

La terza tappa della Vuelta a España 2025 in programma oggi, lunedì 25 agosto, si snoda per 139 chilometri tra San Maurizio Canavese e Ceres. Per finire l’ultima tappa piemontese, che prenderà il via martedì 26 agosto da Susa, città dalle origini antiche e ricca di testimonianze storiche come la Porta Savoia e la collegiata di San Giusto. Situata nella Valle di Susa, Susa è da secoli un punto di passaggio strategico tra Italia e Francia, con un patrimonio che riflette la lunga storia di scambi e incontri tra culture diverse.

Il percorso attraversa un paesaggio alpino di grande fascino, toccando i comuni di Gravere, Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx, Cesana Torinese e Claviere. Da qui, la corsa sale al Colle del Monginevro, valico che segna il confine con la Francia. Il tratto piemontese si sviluppa in un ambiente naturale vario e impegnativo, tra vette maestose, vallate aperte, fitti boschi e strade di montagna che offrono scenari spettacolari.

Le difficoltà altimetriche metteranno alla prova la preparazione fisica e la tecnica dei corridori, chiamati ad affrontare salite lunghe e discese complesse. Il tracciato, però, non è solo gara: rappresenta anche un passaggio dentro una cultura montana che conserva ancora oggi tradizioni radicate, come la pastorizia, l’artigianato e il legame forte con il territorio.

Il superamento del confine ha anche un valore simbolico: racconta la continuità tra territori vicini, l’apertura alla collaborazione tra regioni storicamente connesse. In questo contesto, il Piemonte si conferma terra di frontiera e di scambio, capace di unire natura, storia e sport in un’unica narrazione. La Valle di Susa, con i suoi paesaggi e il suo significato storico, offre così una cornice ideale per chiudere la parte italiana della Vuelta a España 2025, prima dell’ingresso in territorio francese.