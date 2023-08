Dopo la parentesi autunnale ritorno delle schiarite e temperature da fine estate in Granda

Mercoledì 30 agosto

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con nubi più consistenti a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi sulle Alpi sudoccidentali.

Zero termico: stazionario a nord sui 3000 m e in lieve graduale aumento a sud sui 3200-3300 metri.

Venti: deboli a tutte le quote, da nord in montagna, in rotazione da nordovest nel pomeriggio, e variabili in pianura; rinforzi al mattino in valle Ossola per locali condizioni di foehn e in serata da sud su Astigiano e Alessandrino.

Giovedì 31 agosto (nell'immagine)