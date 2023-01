Dopo l'incendio il caseificio Moris di Caraglio vuole ripartire: "Punti vendita aperti"

CUNEO CRONACA - "Non ci diamo per vinti e ripartiamo dalle macerie". Dopo il rogo che ha distrutto il caseificio Moris di Caraglio, sulla pagina Facebook si legge questo messaggio di conforto: "I nostri punti vendita rimangono aperti, cercando di fare il possibile per deliziarvi ancora con i nostri prodotti genuini. Dopo lo sconforto, come insegna il lavoro della terra, abbiamo subito ricominciato a pensare al futuro rimboccandoci in fretta le maniche.

Con grande spirito di solidarietà varie aziende "amiche" ci stanno aiutando perché non possiamo fermarci, non ora, non adesso che siamo in ginocchio. Purtroppo il negozio di Caraglio e il caseificio, dove veniva prodotta la nostra mozzarella, non ci sono più. Ma nel punto vendita di Cuneo potrete ritrovare i nostri prodotti classici, sebbene in minor quantità. Idem per gli altri punti vendita, rimarranno aperti con la stessa cortesia e gli stessi sorrisi di sempre.

Aiutateci, se potete, continuando ad acquistare le nostre mozzarelle e la nostra carne, abbiamo bisogno di voi e del vostro cuore".

Di seguito tutti i punti vendita:

Cuneo