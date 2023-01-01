Dopo l'alta pressione torna il maltempo in Granda: nuove nevicate tra domenica e lunedì

CUNEO CRONACA - L'alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale, seppur associata a deboli correnti sudoccidentali in quota, favorisce condizioni generalmente stabili sul Piemonte. Sabato - fa sapere Arpa - l’avvicinamento di una saccatura atlantica determinerà un progressivo aumento della nuvolosità, con nevischio sulle alte valli del Cuneese e sui settori alpini limitrofi; i fenomeni risulteranno comunque deboli e poco significativi.

Da domenica è atteso un più deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche: la saccatura atlantica in avvicinamento convoglierà correnti umide meridionali in quota e attiverà una ventilazione orientale nei bassi strati. Ne conseguiranno precipitazioni più diffuse e moderate dalla serata, localmente più intense sui settori meridionali, in particolare al confine con la Liguria.

Tra la notte di lunedì 15 e la mattina di mercoledì 17 dicembre, il Piemonte è stato interessato da diffuse nevicate, particolarmente intense sul Cuneese, con cumulate di neve fresca localmente superiori a 60 cm, con locali punte anche di 80-100 cm nelle valli monregalesi. Spostandosi verso Nord, i quantitativi sono risultati decisamente inferiori: attorno ai 10-20 cm sui settori occidentali e circa 10 cm su quelli settentrionali. A partire dalla giornata di mercoledì, sui rilievi meridionali e occidentali ha insistito una copertura nuvolosa con apporto di notevole umidità che, soprattutto alle quote medie che ha determinato un inumidimento della neve recente favorendone in generale un rapido assestamento e consolidamento, che tuttavia ha influito negativamente sulla qualità della sciabilità.

E’ previsto l’arrivo di nuove e intense nevicate a partire dalla serata di domenica, che però non varieranno il grado di pericolo valanghe per il weekend che sarà moderato in quota e sulle Alpi Marittime Orientali e Alpi Liguri, debole altrove.

Per i dettagli sul pericolo valanghe è possibile consultare gli approfondimenti sul bollettino valanghe e sul blog Aineva del Piemonte.

(Il video bollettino valanghe per il 20-21 dicembre)