Dopo il sole, nuova perturbazione in arrivo sulla Granda con piogge e temporali sabato

CUNEO CRONACA - La rimonta dell'anticiclone atlantico sul Mediterraneo occidentale mantiene condizioni stabili e prevalentemente soleggiate per la giornata odierna e venerdì mattina.

Tuttavia - riferisce Arpa Piemonte - venerdì pomeriggio una depressione polare in discesa dall'Europa centrale porterà ad un nuovo peggioramento del tempo, con rovesci e locali temporali sul settore centro-settentrionale, in intensificazione e estensione a tutta la regione nel pomeriggio di sabato.

La rotazione delle correnti da nord-ovest nella serata di sabato e l'attivazione di venti di foehn nelle vallate alpine garantiranno l'esaurimento dei fenomeni e condizioni nuovamente stabili e soleggiate per la giornata di domenica.

Venerdì 12 settembre

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso sulle Alpi e parzialmente nuvoloso altrove, con addensamenti consistenti sulle zone pedemontane; transito di velature nel pomeriggio. Foschia o locali banchi di nebbia sulle pianure al primo mattino.

Precipitazioni: deboli rovesci isolati, più intensi sul settore centro-settentrionale in serata.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3400-3600 metri a nord, in calo a sud sui 3700-3800 metri.

Venti: deboli o localmente moderati da ovest sulle Alpi, in rotazione da sud-ovest in serata; altrove deboli meridionali, con locali rinforzi su Roero, Astigiano e Alessandrino.

Sabato 13 settembre

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso per transito di nuvolosità alta nelle ore centrali.

Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi, deboli o moderati, in intensificazione nel pomeriggio.

Zero termico: in calo sui 3100-3200 metri a nord e sui 3600-3700 metri a sud.

Venti: sulle Alpi moderati da ovest-sudovest, con rinforzi pomeridiani sulle Alpi Marittime; in serata rotazione dei venti da nord-ovest, con rinforzi nelle vallate alpine per locali condizioni di foehn. Sull'Appennino deboli meridionali, in intensificazione nel pomeriggio fino alle colline sudorientali, e deboli in prevalenza orientali in pianura.

Domenica 14 settembre

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con addensamenti sui rilievi in graduale attenuazione fino a cielo sereno nel pomeriggio. Foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure al primo mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in marcato aumento fino a 4400 metri.

Venti: moderati in montagna, da nord-ovest sulle Alpi, con rinforzi nelle vallate alpine al mattino, e settentrionali sull'Appennino; deboli

variabili altrove.