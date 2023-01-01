Dopo il sole e il caldo, l'alta pressione perde forza: più nubi e vento nelle vallate da giovedì

CUNEO CRONACA - Un promontorio di alta pressione si estende dal Nord Africa fino all'Europa centrale, garantendo condizioni di tempo stabile sul Piemonte, con temperature massime localmente superiori ai 25 gradi in pianura.

Da giovedì - fa sapere Arpa Piemonte - l'alta pressione tenderà lentamente a cedere sotto la spinta di un'area depressionaria presente sull'Europa orientale, portando però solo nuvolosità alta in transito, qualche addensamento nei bassi strati e un'intensificazione della ventilazione sui rilievi e nelle vallate. Nuvolosità più consistente è attesa per sabato, ma senza precipitazioni.

Giovedì 9 aprile

Nuvolosità: al primo mattino addensamenti nuvolosi sulle pianure e in area appenninica, sereno altrove. Rapida attenuazione delle nubi già in mattinata, successivamente sereno ovunque. Qualche velatura in transito in serata.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo fino a 3000-3100 metri a nord e 3200-3300 metri a sud.

Venti: da nord-ovest sulle Alpi, deboli al mattino, in intensificazione nel pomeriggio con valori localmente moderati sui settori settentrionali e nordoccidentali e locali rinforzi di foehn sulle zone di media e alta valle. Deboli da nord sull'Appennino con rinforzi in serata. Calmi o deboli da est o nord-est in pianura, con rinforzi al primo mattino.

Venerdì 10 aprile

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con cumuli a ridosso dei settori alpini settentrionali e occidentali. Velature in transito dalle ore centrali, a tratti compatte.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario sui 2900-3000 metri a nord e 3200-3300 metri a sud.

Venti: deboli o moderati nordoccidentali sulle Alpi con rinforzi sul settore settentrionale. Locali rinforzi per foehn nelle zone di alta e media valle. Deboli altrove, da nord sull'Appennino e tra est e nord-est in pianura con rinforzi in serata.

Sabato 11 aprile

Nuvolosità: in montagna sereno al mattino e velato nel pomeriggio. Altrove irregolarmente nuvoloso con nubi in diradamento nelle ore centrali.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in lieve aumento sui 3200 metri a nord e 3400 metri a sud.

Venti: deboli a tutte le quote, da nord-ovest sulle Alpi, variabili sull'Appennino e tra est e nord-est in pianura con rinforzi anche sostenuti sui settori pedemontani al primo mattino ed in serata.