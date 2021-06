Dopo il picco di caldo, weekend nuvoloso in Granda e piogge sparse in pianura

CUNEO CRONACA - Un promontorio anticiclonico di origine africana cede progressivamente nei prossimi giorni a causa del transito prima sull'arco alpino e quindi sull'Italia centrale di due minimi di pressione provenienti dall’Atlantico.

Tale situazione - riferisce Arpa - determina un graduale deterioramento delle condizioni meteorologiche. Oggi (venerdì 4 giugno) e sabato mattina, infiltrazioni di aria fredda in quota associate al transito del minimo sulle Alpi causano condizioni di instabilità temporalesca sui rilievi, con fenomeni più diffusi sabato e che interesseranno le pianure. Condizioni di tempo variabile sono attese anche per domenica, con un peggioramento più marcato a fine giornata che prosegue anche lunedì quando il maltempo sarà più diffuso per tutta la giornata.

Nel dettaglio: sabato cielo parzialmente nuvoloso con nubi più compatte a ridosso dei rilievi; rovesci o temporali, anche di forte intensità, su zone montane e pedemontane alpine con interessamento delle pianure nelle ore centrali della giornata. Fenomeni in esaurimento in serata salvo instabilità residua sulle Alpi Marittime.

Zero termico in calo sui 3200 m a nord e 3400-3500 m a sud. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali in montagna e su Astigiano e Alessandrino; deboli variabili altrove.

Domenica cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con addensamenti consistenti sul settore meridionale e nelle vallate alpine; aumento della copertura nel corso del pomeriggio fino a cielo nuvoloso in serata. Dalle ore centrali della giornata, rovesci sparsi, deboli o localmente moderati sulle zone montane e pedemontane; in serata fenomeni estesi alle pianure centrali e alle zone al confine con la Lombardia e con la Liguria.

Zero termico in lieve aumento sui 3300-3400 m. Venti in montagna deboli variabili al mattino e moderati da nordest nel pomeriggio; calmi o deboli variabili sulle pianure.