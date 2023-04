Dopo il freddo nella Settimana Santa, più sole a Pasqua e Pasquetta in Granda

Nuvolosità: cielo sereno sui rilievi alpini con locali cumuli in formazione dalle ore centrali; altrove fino al primo mattino per lo più nuvoloso, con nubi in progressiva attenuazione. Foschie sulle pianure fino all'alba.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento sui 2100 m, sui settori alpini fino a 2200 m.

Venti: in montagna moderati da nord, in pianura al mattino deboli da est e calmi o deboli variabili nel pomeriggio.

Lunedì 10 aprile