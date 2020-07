Dopo il flash mob a Cuneo: "Agire contro il razzismo è mettersi nei panni dell'altro"

CUNEO CRONACA - "In occasione della giornata del rifugiato, 500 persone a Cuneo si sono riunite al Parco della Resistenza munite di ombrelli e mascherine per "proteggersi da ogni forma di razzismo" e, in linea con il movimento internazionale Black Lives Matter, per manifestare contro tutte le forme di discriminazione. Hanno aderito più di 50 enti, hanno partecipato persone di età, colore, provenienze diverse. Volti nuovi (rispetto a quelli che siamo soliti vedere in piazza nel Cuneese), alcuni molto giovani.

Volti con solo gli occhi visibili, al di sopra della mascherina, da cui trapelava una forte emozione durante le diverse fasi del flashmob. L’ombrello è servito sia come strumento per mantenere la distanza fisica, sia per partecipare ad un’attività collettiva con l’obiettivo di far riflettere sulle discriminazioni evidenti, presenti anche sul nostro territorio cuneese, e anche quelle meno visibili - spesso percepite solo da chi è oggetto di discriminazione - che arrivano attraverso sguardi, parole e atteggiamenti che sembrano innocui, ma non lo sono.

Questo momento è stato animato da Amina Marini, Sambu Buffa, Emma Sarr e altri cuneesi che si sono messi in gioco. I partecipanti che si sentivano coinvolti erano invitati ad alzare l’ombrello alla lettura di alcune frasi come: "Se in una discussione sei stata insultata per colore della tua pelle...", "Se hanno parlato di te in tua presenza pensando che tu non capisca...", "Se non ti affittano casa perché sei straniero/a...". Un momento significativo e indispensabile, perché, come sostengono le ragazze, "il percorso per fronteggiare ogni forma di razzismo e discriminazione è mettersi in discussione, continuamente e quotidianamente. Non basta avere un amico gay, essere neri, lavorare con i migranti o avere origini ebree per definirsi anti-razzisti. Bisogna ridiscutere le proprie certezze e riflettere su ogni meccanismo e pensiero conscio e inconscio che ogni giorno mettiamo in atto. Lo dobbiamo fare tutti".

Il flash mob è continuato con l’invito, a chi è stato vittima di discriminazione, a lanciare della sabbia rossa sul disegno del pugno chiuso realizzato dall’artista cuneese Alex Occelli a terra, sopra le svastiche che ormai da settimane erano disegnate a inchiostro blu. Questi simboli, che sono stati cancellati definitivamente da quel mix di sabbia, ci ricordano l’epoca in cui il razzismo cercava ancora cercava radici nella scienza. Oggi, invece, quelle teorie sono state declassate, ma il razzismo non è scomparso, è mutato. Si manifestano di pancia, rendendoli più difficili da contrastare, ma portano alle medesime conseguenze: la separazione.

Discriminare significa proprio separare e semplificare. Questo, però, è molto pericoloso e la storia ce lo insegna. Ma non significa che non sia possibile riuscire a stare nella nuova complessità del mondo interculturale. Cosa possiamo fare noi, in Italia, a Cuneo? Possiamo provare ad ascoltare, a non dare per scontato l’altro, a riconoscere le discriminazioni e ad urlare, quando serve, il nostro sdegno. Perché le discriminazioni negano i diritti: la negazione della cittadinanza ai figli degli immigrati o la situazione dei braccianti e degli irregolari, il lavoro e la famiglia negata a chi è altro. A seconda delle situazioni possiamo sempre essere l’altro. A noi la scelta di come vogliamo che questo accada. Per farlo dobbiamo educarci e rimanere vigili.

I razzismi e le discriminazioni convivono con noi. L’invito di questo flashmob è stato quello di ripararsi e contagiare le coscienze per imparare a lavare via ogni pregiudizio, anche in maniera creativa, come abbiamo fatto pulendo i simboli del terrore nazista grazie all’arte e alle emozioni di tutti".

Il direttivo di Micò Aps