Si celebra il "Re Marrone": dopo la fiera a Cuneo arriva la Festa a Chiusa Pesio

CUNEO CRONACA - Dopo l'anteprima della castagna della Valle Pesio in trasferta alla Fiera del Marrone di Cuneo, venerdì 21 ottobre, a Chiusa di Pesio, prende avvio la 24esima edizione della Festa del Re Marrone che con diversi eventi animerà la cittadina sino a domenica 23 ottobre. Protagonista, naturalmente, è il Marrone di Chiusa di Pesio, pregiato frutto che ha il suo areale tipico nella zona agricola delle “Vigne”, appena a valle dell’abitato.

Si comincia venerdì 21 alle 17:30 nella sala incontri del Parco Naturale del Marguareis, in via Sant’Anna 34, con il convegno “La castagna come leva strategica per lo sviluppo locale”. A partire dal progressivo affermarsi del turismo sostenibile e degli stili di vita a basso impatto ambientale, si intende fare il punto sulla filiera, le risorse e le opportunità di crescita, anche turistiche, di questo prezioso frutto. Tra gli ospiti, intervengono: A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese; Azienda Agricola Marco Bozzolo; Azienda Agrimontana; Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte; Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Castagna Cuneo IGP; La Chiusana, associazione di valorizzazione del Marrone di Chiusa di Pesio e delle castagne della Valle Pesio.

Sabato 22 mattina appuntamento alle 10, in Via Vigne, per l’inaugurazione del Castagneto Didattico di proprietà del Comune di Chiusa di Pesio, dato in gestione all’associazione La Chiusana, con l’intenzione di avvicinare sempre più adulti e bambini, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole, ad approfondire gli aspetti ludici, culturali e colturali della castanicoltura. Alle 14:30, in piazza Cavour, il sindaco Claudio Baudino riceve pubblicamente le famiglie delle bambine e dei bambini chiusani nati tra ottobre 2021 e ottobre di quest’anno per consegnare loro una pianta di Marrone di Chiusa di Pesio come gesto simbolico di benvenuto nella comunità e buon auspicio. Il pomeriggio prosegue in dolcezza in Via Roma con la “Merenda del Möndaié” a cura della Pro Loco Turismo in Valle Pesio che incanta grandi e piccini con prelibate caldarroste, frittelle di mele, vin brulé e crêpes ripiene di marroni e nocciolato.

Domenica 23 ottobre, fin dal mattino, il cuore del paese si anima con il grande mercato a cielo aperto, che spazia dall’artigianato all’eccellenza enogastronomica locale. Immancabili le caldarroste, protagoniste della giornata insieme alle leccornie a base di castagne, che invadono di golosi profumi il borgo Bandiera Arancione del Touring Club. Dalle 9 alle 16 è possibile fare visita ai castagneti della Valle Pesio, con la comoda navetta gratuita messa a disposizione dalla Pro Loco Turismo in Valle Pesio, con partenza dal ponte di Via Roma. Dalle 12:30, appuntamento al Villaggio del Marrone, nel cortile della Scuola Primaria in piazza Carlo Mauro, per la tradizionale polentata all'aperto: tris di antipasti, polenta con sugo a scelta tra spezzatino di vitello, formaggi misti e crema di porri, dolce alle castagne con zabaione al costo di 15 euro. Gradita prenotazione all'Ufficio Turistico Valle Pesio (0171734990; valle.pesio@gmail.com). Al Villaggio del Marrone sarà allestita anche la carbonaia di castagno, la scenografica montagnola conica che in passato veniva ampiamente utilizzata nei territori montani per trasformare la legna in carbone vegetale.

Nel pomeriggio la festa prosegue con l'escape city di Idee Fresche, la musica itinerante della Bandakadabra, la surreale pocket orchestra composta da fiati e percussioni, definita “fanfara urbana” da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. La Bandakadabra vanta una frenetica attività live con esibizioni in tutta Europa e collaborazioni con artisti come Jovanotti, Vinicio Capossela, Goran Bregovic, Malika Ayane, Willie Peyote e Samuel. Fra le attività da non perdere il Circobus Macramè – Piazza di Circo Festival e lo showcooking dedicato al Marrone a cura dello chef Michele Garro sotto il Pellerino di piazza Cavour.