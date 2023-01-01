Dop, Igp e vini Docg protagonisti a Cuneo: Piazza Coldiretti celebra i sapori della Granda

CUNEO CRONACA - Una provincia che vanta 11 produzioni a denominazione d’origine tra DOP e IGP e 18 vini DOC e DOCG, ai vertici in Italia per numero di prodotti a denominazione. È da questo patrimonio che nasce il calendario di degustazioni guidate proposto da Coldiretti Cuneo nell’ambito di Piazza Coldiretti, in programma da venerdì 5 a domenica 7 giugno in piazza Galimberti.

Dal vino ai formaggi, dai salumi alle nocciole, dal miele ai prodotti da forno, le degustazioni porteranno nel cuore di Cuneo un racconto concreto delle eccellenze agroalimentari della Granda. Il percorso darà spazio anche ai prodotti dei distretti del cibo del territorio, dal Distretto del Cibo Monregalese Cebano al Distretto del Cibo del Roero, fino al Distretto della Frutta del Monviso. In programma anche appuntamenti sul miele con gli esperti di Aspromiele, sulle eccellenze culinarie con gli Agrichef, sulle birre agricole con il Consorzio Birra Italiana e sui vini delle aziende aderenti a The Green Experience.

Accanto alle produzioni a denominazione, la Granda può contare su numerosi prodotti agroalimentari tradizionali, produzioni tipiche di montagna e una gamma completa di filiere che attraversano i diversi comparti agricoli. Piazza Coldiretti sarà quindi l’occasione per avvicinare cittadini, famiglie e visitatori al valore del cibo vero, alla stagionalità, all’origine e al lavoro delle imprese agricole.

“Vogliamo offrire ai cittadini un’esperienza diretta e concreta del valore delle nostre filiere – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. Le degustazioni sono un modo semplice per avvicinare le persone al cibo vero, aiutandole a riconoscere qualità, origine e stagionalità”.

“Ogni degustazione sarà pensata per raccontare un pezzo diverso della nostra agricoltura – aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo –. L’obiettivo è far capire che dietro un prodotto ci sono competenze, scelte produttive, tutela del territorio e un rapporto quotidiano con i consumatori. Piazza Coldiretti vuole rendere tutto questo visibile, accessibile e vicino alle persone”.

Per prenotarsi, cliccare sulla degustazione di proprio interesse e compilare il rispettivo form QUI.