Donatori di sangue: "Il nostro dono ai dipendenti della Sacra Famiglia di Mondovì"

CUNEO CRONACA - Nel giorno della Vigilia di Natale, i donatori di sangue dell’Avas-Fidas Monregalese hanno consegnato i pacchi dono natalizi a tutti i dipendenti della Casa di Riposo “Sacra Famiglia” di Mondovì, in provincia di Cuneo. Il gesto simbolico ha voluto sottolineare la vicinanza dell’associazione ad una realtà duramente colpita dall’emergenza sanitaria del Coronavirus.

“Il nostro dono - spiega Mauro Benedetto, presidente dell’Avas-Fidas Monregalese - sarà sicuramente poca cosa rispetto a quello che vorremmo fare, ma vuole essere un piccolo segnale per dire che i donatori di sangue monregalesi desiderano esservi vicini. La pandemia non ha portato solamente problemi alla salute delle persone ma ha creato grandi scompensi sociali ed economici stravolgendo i nostri stili di vita. Fortunatamente la solidarietà è rimasta intatta, anzi si è rafforzata maggiormente in noi e questo è un grande segno di speranza per il futuro. Sono certo che potremo rivederci in altre situazioni ma soprattutto in una riacquistata normalità”.

Per chiunque volesse donare il sangue è possibile contattarci al seguente numero, anche via Whatsapp: 379-163 6345.