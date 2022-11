Domenica ultima data annuale del "MercAntico" a Saluzzo: vintage e antiquariato per tutti

CUNEO CRONACA - Domenica 13 novembre, a partire dalle 8 del mattino e sino al calare del sole, il centro cittadino di Saluzzo (corso Italia, piazza Vineis, piazza Cavour e via Silvio Pellico, l’Ala di Ferro, il Rialzo di piazza Garibaldi) ospiterà l’ultima data annuale del MercAntico. Una manifestazione che oramai da diversi anni si propone di portare Saluzzo a far parte di un circuito mensile di appuntamenti in Piemonte che riscuotono grande successo di pubblico e che soprattutto offrono occasione di promozione della città e del territorio che la circonda.



Il “MercAntico”, mercatino dell’antiquariato minore e dell’usato, è l’appuntamento che raccoglie decine di espositori e appassionati di hobbismo e collezionismo. Le vie del centro cittadino si popolano in queste domeniche di bancarelle di antiquariato di ogni tipologia e genere. Oggetti, mobili e arredamento per la casa, tante curiosità, che torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo.





VIDEO