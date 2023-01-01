Domenica è la "Giornata dei Castelli Aperti": torri, dimore e musei da scoprire in Granda

CUNEO CRONACA - Torna nel 2026 la “Giornata dei Castelli Aperti”, domenica 17 maggio, l’appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico che coinvolgerà, in un’unica grande apertura straordinaria, oltre 60 dimore storiche tra castelli, palazzi, torri, musei, ville e residenze d’epoca su tutto il territorio piemontese.



L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Cuneo offrirà ai visitatori l’opportunità di accedere anche a luoghi normalmente non aperti al pubblico o visitabili solo in occasioni speciali, attraverso itinerari culturali, visite guidate, mostre, rievocazioni storiche ed eventi pensati per raccontare secoli di storia, tradizioni e identità territoriali.



La manifestazione rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale, capace di coinvolgere famiglie, appassionati di storia, turisti e comunità locali in un’esperienza diffusa che mette al centro il valore della memoria e della tutela del patrimonio. La “Giornata dei Castelli Aperti 2026” si conferma così uno degli eventi più attesi dedicati alle dimore storiche piemontesi, grazie a una rete sempre più ampia di enti, associazioni e proprietari che condividono l’obiettivo di rendere accessibile e vivo un patrimonio unico.



Gli amanti dei castelli possono spingersi nella zona delle Langhe dove sarà aperto dalle 10.30 alle 19.00 il Castello Falletti di Barolo. Domenca 17 maggio il visitatore potrà scoprire il WiLa – Wine Labels Collection, con un allestimento completamente rinnovato. Il nuovo percorso espositivo custodisce il Fondo Cesare e Maria Baroni Urbani, una raccolta di oltre 285.000 etichette provenienti da 105 Paesi, considerata tra le più importanti a livello internazionale. La riapertura sarà accompagnata dalla mostra temporanea “Il vestito di Artemisia”, dedicata al Vermouth e al suo universo culturale e botanico.

Poco distante, il Castello di Serralunga d'Alba, uno degli esempi meglio conservati di castello nobiliare trecentesco del Piemonte, sarà aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. A Roddi, il castello, magnifico esempio di architettura fortificata medievale apre con visite guidate nei seguenti orari: 10.30; 11.30; 12.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30 (ingresso intero 6 euro).

Domenica 17 maggio, sempre nelle Langhe, a Monforte d’Alba, apertura eccezionale del castello di Perno che fu costruito in epoca medievale dalla famiglia Falletti, come fortilizio difensivo, e successivamente trasformato, tra il XVII e il XVIII secolo, in dimora residenziale. Alla fine degli anni Settanta del secolo scorso il Castello fu acquistato dalla casa editrice Giulio Einaudi che ne fece la propria sede secondaria, gemella di quella di Via Biancamano a Torino, e residenza di lavoro per i propri scrittori (tra i quali Primo Levi, cui è stata recentemente dedicata la piazzetta sotto le mura a Perno). La visita è guidata e su prenotazione alle 14.30.



In Alta Langa il Borgo e la Torre Medievale di Priero organizzano tour guidati su prenotazione dalle 10.00 alle 18.00. A Mombasiglio è aperto il Museo Generale Bonaparte sito nel castello. Il museo propone un allestimento che consente di rileggere la storia locale in modo alternativo, attraverso gli occhi del noto pittore Giuseppe Pietro Bagetti che seguì la Prima Campagna d'Italia di Napoleone. La collezione include pregevoli uniformi, collezioni di soldatini in piombo, plastici di battaglie e una serie di quarantaquattro stampe tratte dagli altrettanti acquarelli del pittore torinese. (aperto dalle 10 alle 18)



Nel Roero, il castello di Govone festeggia il mese di maggio con la manifestazione “Regalmente rosa”. Il castello e la Chiesa dello Spirito Santo (cappella reale) saranno aperti alle visite dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. Sarà anche possibile visitare il Roseto di Re Carlo Felice. Compresa nell’ingresso al castello è visitabile la mostra Kind Dragons in Enchanted Worlds dell’artista Isabella Mandelli, Inoltre, a partire dalle ore 17:30 nel Salone delle Feste del Castello si esibirà il “The Rite Duo – Marco Rinaudo & Stefano Visintainer” un ensemble pianistico a quattro mani. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata via mail a prenotazioni@castellorealedigovone.it indicando il numero dei partecipanti.

Sempre nel Roero interessante la visita al castello degli Alfieri di Magliano che ospita il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari – Cultura del Gesso, che documenta la tecnica di decorazione dei soffitti delle case contadine e il Teatro del Paesaggio, dedicato al territorio di Langhe e Roero. (Aperto con orario 10.30-18.00 (Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; castellomagliano@barolofoundation.it. Ingresso: intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).

A Corneliano d’Alba è aperta la torre di origine medievale dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (ultima salita ore 17.00). In occasione della Giornata dei Castelli Aperti si svolgerà una rievocazione storica con la Compagnia dell’Artiglio del Drago che coinvolgerà attivamente i partecipanti con giochi e vestizioni medievali. Prenotazione obbligatoria per i gruppi: Tel. 338/9654524 - 339/6541344. Ingresso: Gratuito. In caso di maltempo evento annullato.



Nel cuneese imperdibile a Busca le visite al castello del Roccolo dalle 14.30 alle 19.00.



Nel saluzzese, il castello della Manta propone delle visite guidate speciali in luoghi insoliti del Castello. L’appuntamento permette la conoscenza e l'approfondimento sui fiori di stagione presenti negli spazi verdi del castello, guidati da esperti. L'itinerario si completa con la visita guidata del Castello e della Chiesa castellana. Possibilità di consumare il picnic del Castello o un aperitivo nel giardino. Il cestino picnic è da prenotare all'indirizzo mail faimanta@fondoambiente.ita seguito della prenotazione online dei biglietti. Ingresso esclusivo con visita speciale alle ore 11:30; 14:45; 16:00.



A Fossano, il castello dei Principi d’Acaja apre con tour guidati alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. La visita conduce i visitatori partendo dal grande porticato loggiato fino alle gallerie del passo di ronda e consente la scoperta della maestosa costruzione in cotto, costruita nel XIV secolo, che domina il centro storico ed è diventata il simbolo di Fossano. Il visitatore, partendo dal cortile e attraversando le ampie sale, dal 1985 occupate dalla Biblioteca Civica, arriva alla Sala delle Grottesche, affrescata da Giovanni Caracca; la visita terminerà con la salita ad una torre panoramica. Consigliata la prenotazione. Ingresso intero 5€.



Anche i musei visitabili sono numerosi. A Cherasco, le antiche sale di Palazzo Salmatorisospitano la mostra “Caty Torta: tra arte e scienza” visitabile gratuitamente dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ad Alba, il MUDI – Museo Diocesano della Cattedrale è aperto dalle 14.30 alle 18.30. A Dronero, in Valle Maira, il Museo Mallé apre dalle 15.00 alle 19.00 (ingresso gratuito).

La città Bra apre tutti i suoi musei: con un biglietto di 10 euro si possono visitare il Museo Civico di Storia Naturale Craveri, il Museo Civico di Palazzo Traversa, e il Museo del Giocattolo. Sempre a Bra visite ad ingresso gratuito alla Zizzola con orario 10.00-18.00.

A Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra apre con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Il museo ha sede nell’antico convento di S. Francesco. Conserva reperti archeologici e raccolte di opere d’arte dal XV al XX secolo. Alcune sale molto suggestive ricostruiscono l’antica Farmacia dell’Ospedale SS. Annunziata. La Gipsoteca Davide Calandraespone calchi, bozzetti, modelli in gesso e terracotta dello scultore torinese, autore del Fregio dell’Aula di Montecitorio a Roma.

Sempre a Savigliano, in occasione della Giornata di Castelli Aperti e della manifestazione “Quintessenza”, visite guidate della città (compresa la Torre Civica e Palazzo Muratori Cravetta) alle ore 15.00. Ingresso: Intero 2€. Prenotazioni obbligatorie a ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Per chi desidera scoprire una città ricca di storia e cultura attraverso i suoi beni più rappresentativi, Saluzzo apre con ingressi ridotti Casa Cavassa (10.00-13.00 e 14.00-19.00. 3,5 euro), la Casa Natale di Silvio Pellico (14.00 - 19:00, 2,5 euro), La Castiglia (10.00-13.00 e 14.00-19.00. 6 euro) e la Torre Civica e Pinacoteca Olivero (10.00-13.00 e 14.00-19.00, 2,5 euro). Aperta anche Villa Belvedere con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.



Infine, per gli amanti dei borghi storici, si consiglia la scoperta di un delizioso borgo delle Valli Monregalesi, Pamparato che propone visite guidate su prenotazione, turno unico ore 15.30.

In occasione della "Giornata di Castelli Aperti" nella suggestiva cornice del castello, sarà aperto il laboratorio del maestro artigiano del legno, con affascinanti dimostrazioni dal vivo delle sue creazioni e delle antiche tecniche di lavorazione. Un’esperienza coinvolgente tra tradizione, manualità e creatività, per lasciarsi conquistare dal fascino autentico dell’arte del legno.