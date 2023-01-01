Domenica con il sole: clima ancora mite in Granda, zero termico sopra i 4mila metri

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Un vasto promontorio anticiclonico di origine atlantica continua a interessare l’Europa occidentale nel fine settimana, mantenendo sul Piemonte condizioni stabili e parzialmente soleggiate, con lo zero termico ancora al di sopra dei 4000 metri.
La discesa di una saccatura dal Mar di Norvegia verso l’Adriatico determina tuttavia una temporanea intensificazione delle correnti orientali nei bassi strati. Tale condizione - spiega Arpa Piemonte - favorisce la presenza di nubi sulla pianura centro-occidentale e sulle aree pedemontane nel pomeriggio odierno, con possibili locali deboli pioviggini.
Nel fine settimana sono attese nuovamente condizioni prevalentemente soleggiate e stabili, fatta eccezione per la possibile presenza di nubi basse nelle prime ore di sabato. Lunedì una vasta saccatura atlantica inizia la sua discesa al largo delle coste iberiche, ma senza portare ancora nessuna influenza sulla regione.
Domenica 27 settembre
Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi più probabili sulle zone occidentali della regione.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: stazionario tra 4000 e 4100 metri fino a sera, poi in lieve calo.
Venti: deboli; sulle Alpi da sud-ovest al mattino in temporanea rotazione da nordovest nel pomeriggio e quindi da sud in serata, variabili in area appenninica, prevalentemente nordorientali a quote collinari con locali rinforzi al primo mattino al confine con la Liguria e variabili in pianura.
Lunedì 28 settembre
Nuvolosità: parzialmente nuvoloso a ovest e velato altrove.
Precipitazioni: sostanzialmente assenti.
Zero termico: in ulteriore leggero calo fino ai 3800-3900 metri.
Venti: deboli ovunque; sudoccidentali in montagna e prevalentemente orientali altrove.