Domenica 24 parte da Alba la seconda tappa de "La Vuelta" verso Limone Piemonte

CUNEO CRONACA - Domenica 24 agosto parte eccezionalmente da Alba ed arriva a Limone Piemonte la seconda tappa de “La Vuelta”, la corsa ciclistica a tappe che si disputa in Spagna ogni anno nei mesi di agosto e settembre per tre settimane. L’evento è dalle ore 10.00 in piazza Medford dove ci sarà il villaggio di partenza, con possibilità di vedere i corridori della tappa. Contemporaneamente nell’attiguo Palazzo Mostre e Congressi sarà possibile visitare la mostra “Pedalando nella storia” con bici storiche proprietà di Costanzo Torto e la mostra “Disegni” sul tema de La Vuelta, con le opere realizzate dai bambini delle scuole di Alba.

Secondo programma, la corsa parte da piazza Sarti alle ore 13.30, attraversa Viale Torino, Corso Giacomo Matteotti, Corso Fratelli Bandiera, Piazza Michele Ferrero, Corso Michele Coppino, Corso Nino Bixio, Piazza Prunotto, Corso Torino, vecchio ponte Albertino sul fiume Tanaro, Corso Canale. A Piana Biglini il chilometro zero per la partenza ufficiale alle ore 14.00. Da qui, i ciclisti si dirigeranno verso Cinzano e Pollenzo prima di arrivare a Limone Piemonte tra le ore 17.21 e le ore 17.41. Le strade saranno chiuse alle 12.30, un’ora prima della partenza, e saranno riaperte alle 14.15.

La Vuelta a España, conosciuta come La Vuelta, è una delle tre “Grandi Gare” del ciclismo su strada insieme al Tour de France e al Giro d’Italia. Nel 2025 si celebra il 90° anniversario della corsa e l’80ª edizione. La corsa a tappe, per la prima volta partirà dall’Italia, in particolare dal Piemonte, regione che ha dato i natali ad Angelo Conterno (Torino, 13 marzo 1925 – Torino, 1 dicembre 2007) vincitore dell’edizione del 1956 e primo italiano a salire sul gradino più alto del podio iberico. Altri cinque italiani hanno conquistato la Maglia Rossa: Fabio Aru (2015), Vincenzo Nibali (2010), Marco Giovannetti (1990), Giovanni Battaglin (1981) e Felice Gimondi (1968). La Vuelta 2025 toccherà, oltre alla Spagna e all’Italia, anche Francia e Andorra.

"C’è grande trepidazione in città per l’accoglienza e l’ospitalità della partenza della seconda tappa italiana de La Vuelta a España, dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi, Il 24 agosto scriveremo ad Alba un’altra pagina storica di sport di altissimo livello: la Vuelta a España valida come prova dell'UCI World Tour e trasmessa in 190 paesi del mondo, porterà sotto i riflettori internazionali la città di Alba, oltre alla Regione Piemonte che ha fortemente voluto l’evento e che ringraziamo per aver scelto Alba come una delle quattro tappe. Sarà una giornata di festa e di visibilità sopranazionale di grande rilevanza per il nostro territorio".