Domenica 19 "Pedalata del cuore" e prevenzione nelle piazze a Savigliano, Fossano e Saluzzo

CUNEO CRONACA - Ritorna domenica 19 settembre la "Pedalata del Cuore", giunta alla settima edizione, organizzata dall’associazione "Amici dell’ospedale di Savigliano" insieme all'Asl Cn1, "Cuore in Mente", Comune di Savigliano e Pro Loco Savigliano, in collaborazione con "Officina delle Idee" di Saluzzo e Amici del Cuore di Fossano e Mondovì. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte. Collaborano inoltre: Cri di Savigliano, Open Space, Bike Solution, Ascom Savigliano, Alstom Savigliano; i Comuni di Savigliano, Saluzzo, Fossano, Genola, Manta, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Villafalletto, Marene; inoltre le aziende del territorio (e non) sponsor e sostenitrici dell’evento.

L’obiettivo è realizzare una campagna di prevenzione e cura dell’infarto miocardico e dell’ictus cerebrale che prevede, da un lato, visite e colloqui con la popolazione la mattina della pedalata nelle piazze Santarosa di Savigliano, Castello Acaia di Fossano e Cavour di Saluzzo; dall’altro un’attività sportiva e di socializzazione con due percorsi, con partenza e arrivo in piazza Santarosa a Savigliano: una pedalata, cicloturistica nei territori dell’ospedale unico Savigliano-Saluzzo-Fossano per amatori di 75 chilometri, con soste ristoro a Saluzzo e Fossano; “Bicincittà”, pedalata per tutti di 23 chilometri, con tappa a Santa Maria di Genola. Infine è previsto un pic-nic preparato dalla Pro-loco nel parco Graneris a Savigliano.

Per evitare assembramenti il giorno dell’evento si procederà alla preiscrizione presso: Associazione via Miretti 5, venerdi 17 dalle 10 alle 12 e sabato 18 dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Pro loco Via Saluzzo, tutte le sere alle ore 18, la settimana dal 13 al 18 settembre. Palestra Open space. Bike Solution. Alstom (per dipendenti).

L’iscrizione è prevista domenica 19 dalle ore 7.30 in pizza Santarosa. I moduli iscrizioni scaricabili da www.amiciospedalesagliano.it.

Quote di iscrizione: adulti e ragazzi oltre 12 anni 10 € comprensivo di pacco gara a fine corsa; contributo pranzo per i partecipanti alle pedalate 5 €, altri 10€; bambini da 6 a 12 anni iscrizione gratis, contributo pranzo 5€; bambini sotto i 6 anni tutto gratis (devono essere trasportati dai genitori o chi per essi).

Nel rispetto norme anti Covid-19 e di sicurezza, tutti gli adulti alla partenza dovranno avere la Green card e le mascherine.