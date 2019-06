Lungo intervento dei vigili del fuoco a Montelupo Albese per l’incendio di un appartamento in via della Langa.

Le squadre antincendio da Alba e Cortemilia hanno lavorato dall’1 della notte fino alle 6 del mattino per domare le fiamme che hanno coinvolto solo la parte esterna dell’edificio ed in particolare il tetto e un capanno adiacente.

A dare l’allarme i vicini di casa, assenti i proprietari.

Alle 7,40 le squadre dei vigili del fuoco erano ancora impegnate per la bonifica.