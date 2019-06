Dogliani Open Sounds: venerdì sera musica aperta al mondo con il gruppo "The duet"

Ritorna venerdì 5 luglio l’appuntamento musicale con “Dogliani open sounds – Musica aperta al mondo”, piccola rassegna estiva, che mescola artisti e generi, proponendo una visione aperta (open) di suoni (sounds) e musicalità provenienti da vari luoghi del mondo.

I concerti si svolgono a Dogliani, centro delle Langhe piemontesi e patria di grandissimi produttori di vino, in particolare nell’affascinante area del Belvedere di Dogliani Castello, stupendo ricetto medievale nella parte alta del paese, dove si può apprezzare il panorama, ma anche la straordinaria acustica, grazie alla conformazione di raccolto anfiteatro.

I concerti, organizzati dal Comune di Dogliani sotto la direzione artistica del maestro Edoardo Bellotti, sono realizzati in collaborazione con il gruppo Castello c'è e con il sostegno della BAM, Banca Alpi Marittime, la Fag, l’EGEA e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Qualità artistica e raffinatezza degli interpreti si fondono nel programma che inizierà venerdì 5 luglio e si concluderà sabato 27 luglio, per offrire ad un pubblico sempre più attento, una suggestione irripetibile.

Il primo appuntamento, venerdì 5 luglio alle ore 21, vedrà sul palco il gruppo The duet.

Una musica «senza confini», che partendo dalla classica passa attraverso generi come il rock e il pop per arrivare al jazz, affrontato sia sul versante classico sia su quello sperimentale. The Duet sono una formazione composta dai savonesi Alberto Bellavia alle tastiere, Roberto «Fiello» Rebufello al sax e Marco Canavese alla batteria, che si sono distinti per aver vinto concorsi jazz nazionali, partecipato a festival jazz internazionali e inciso diversi CD.

Il pubblico potrà apprezzare l'abilità tecnica e la capacità improvvisativa di questi grandi musicisti, autori stessi di molti dei brani che si potranno ascoltare durante il concerto.

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno presso il Teatro Sacra Famiglia.

Ingresso libero.