Dodici cadetti di una compagnia francese all'aeroporto di Levaldigi per imparare a volare

CUNEO CRONACA - Riparte con slancio l’attività formativa presso l’Aeroporto di Cuneo, grazie alla collaborazione con Aero Locarno - AELO Swiss Academy, realtà internazionale attiva nella formazione aeronautica. Dallo scorso 16 marzo, una classe di 12 cadetti di una compagnia aerea francese ha iniziato le attività formative nella sede della scuola presso l’Aeroporto di Cuneo.

Gli allievi seguiranno un programma intensivo, alternando lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche di volo, affrontando per la prima volta l’esperienza diretta ai comandi di un aeromobile. Al termine di questa fase, gli allievi proseguiranno l’addestramento presso altre strutture in Francia sotto il controllo della compagnia aerea; una nuova classe è prevista in arrivo a partire dalla fine di giugno nell’ambito di un programma quinquennale che prevede fino a 36 allievi in addestramento ogni anno.

L’importanza di questa attività si riflette non solo sull’operatività aeroportuale, ma anche sull’intero territorio. Il progetto comporta infatti la presenza stabile di 4 aeromobili dedicati all’addestramento, 4 istruttori di volo e personale di supporto organizzativo, oltre ai 12 studenti che soggiornano sul territorio per l’intera durata del corso. Un indotto con ricadute positive per l’economia locale, che ha incluso la realizzazione anche di un campus residence per l’ospitalità degli studenti e dei docenti.

AELO Swiss Academy è una Approved Training Organization che ha avviato la propria attività presso l’Aeroporto di Cuneo nel settembre 2023, con una prima classe di 8 studenti impegnati nel corso ATPL integrato. Di questi, due hanno già completato con successo il percorso formativo e hanno ottenuto un contratto di lavoro con importanti compagnie aeree.

“Siamo soddisfatti di questo importante risultato, che rappresenta un riconoscimento degli standard formativi e operativi della nostra scuola” dichiara Stefano Buratti, direttore della scuola di volo Aero Locarno AELO. “Accogliere a Cuneo cadetti selezionati da una compagnia aerea è un traguardo significativo e continueremo a lavorare per garantire un addestramento di alto livello, in linea con le aspettative dei principali operatori del settore, contribuendo a rafforzare il posizionamento di Cuneo nella formazione aeronautica anche a livello internazionale”.

“Siamo felici che Aero Locarno AELO continui a scegliere l’Aeroporto di Cuneo per le proprie attività formative” afferma Paolo Merlo, Presidente e Amministratore Delegato di Cuneo Airport. “Crediamo fortemente nel valore della formazione aeronautica e nella possibilità di sviluppare una vera e propria cultura del volo anche nella nostra provincia. Questa attività genera inoltre un indotto che contribuisce a rafforzare il ruolo dello scalo e la sua capacità di attrarre iniziative collegate all’industria del trasporto aereo. Il nostro obiettivo è che Cuneo diventi sempre più un punto di riferimento per la formazione aeronautica, e stiamo lavorando per ampliare e diversificare un’offerta in grado di creare valore per l’intero territorio”.