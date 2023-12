Distacco di massi sulla strada tra Marmora e Canosio, già al lavoro una squadra di rocciatori

CUNEO CRONACA - Una squadra di rocciatori incaricata dalla Provincia è all’opera dall'alba di venerdì 15 dicembre per un intervento di disgaggio di rocce instabili su una parete rocciosa che sovrasta la strada provinciale 113 nei territori comunali di Marmora e Canosio, in Alta Valle Maira. Giovedì 14 dicembre si è verificato un distacco di materiale roccioso che è caduto sulla strada senza conseguenze per persone o veicoli.

La Provincia si è subito attivata su segnalazione dei Comuni per sgomberare la carreggiata dal materiale ed è intervenuto un mezzo meccanico del comune di Canosio per poter riattivare la circolazione. I cantonieri provinciali hanno anche provveduto alla posa della segnaletica stradale, mentre è stata contattata una ditta di rocciatori che è già all’opera.

Il tratto di strada non ha mai dato prima particolari problemi in questa stagione. Secondo i tecnici della Provincia il fenomeno è legato al cambiamento climatico in atto che registra temperature più alte della media del periodo. L’acqua che si infiltra tra le rocce e che, in questa stagione, dovrebbe conservarsi ghiacciata si scioglie invece durante il giorno per poi ricongelare solo di notte, provocando la dilatazione delle fessure e la caduta notturna dei massi.

“Interveniamo in emergenza e in solitudine – commenta il presidente Luca Robaldo -. Si, solitudine perché problemi come questi andrebbero affrontati alla radice e risolti mentre noi, come Provincia, siamo costretti ad intervenire in forma straordinaria e contando sulle nostre sole forze”.