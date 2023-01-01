Disavventura a Isola 2000 per Luca Terenziani: la neve blocca l'escursionista lungo il Sentiero Italia

CUNEO CRONACA – Una giornata complicata, ma fortunatamente senza conseguenze, per Luca “Jesus” Terenziani, appassionato di montagna e trekking, che sta affrontando in completa autonomia i 7000 km del Sentiero Italia CAI, attraversando l’intero Paese dalle Alpi agli Appennini.

Mercoledì 24 settembre, durante una tappa particolarmente impegnativa con un dislivello di 2500 metri, Luca si trovava a Isola 2000, in Francia, nel dipartimento delle Alpi Marittime, dopo aver attraversato il Colle della Lombarda, quando a 2.500 metri di altitudine ha iniziato a nevicare improvvisamente. La perturbazione, non prevista dalle previsioni meteo, lo ha costretto a scendere fino ai 2.000 metri, ma qui ha trovato tutto chiuso: né hotel né ristoranti erano disponibili, e l’unico bar aperto non gli ha offerto supporto.

Con il telefono parzialmente danneggiato dall’acqua, Luca ha aggiornato i follower con una diretta su Facebook, lanciando un appello a chi fosse nei dintorni. “La situazione è davvero complicata, la neve ha già raggiunto i 20 cm”, scriveva, raccontando le difficoltà nel trovare un riparo. La serata si è però conclusa positivamente: Luca è stato accolto in un appartamento e ha potuto riorganizzarsi per riprendere il cammino. “Ora va tutto bene, state tranquilli”, ha scritto, ringraziando per i messaggi e le telefonate di supporto ricevuti.

Nonostante la disavventura, Luca ha voluto chiarire il contesto della sua impresa: “Sto percorrendo il Sentiero Italia, il più lungo del mondo: 7000 km e 350.000 metri di dislivello positivo. Cammino da 4 mesi, da solo, con uno zaino da 20 kg, affrontando montagne, valli e boschi in ogni condizione. Questa perturbazione è arrivata improvvisa, chi giudica non conosce i sacrifici e la preparazione dietro a questo progetto”.

L’escursionista ha già pianificato la prossima tappa lungo il Sentiero Italia, rientrando in Italia verso la Liguria, pronto a continuare il suo viaggio, con la tenda e lo zaino sempre al seguito.

(Foto tratta dalla pagina Facebook "Luca Terenziani - A camminare con jesus")