Diritti delle donne e nuove povertà al centro del prossimo Consiglio comunale a Cuneo

Ordine del giorno in merito a "Inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili attraverso le procedure contrattuali della Pubblica Amministrazione" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Partito Democratico", "Centro per Cuneo lista civica", "Cuneo Solidale Democratica" e ""Crescere Insieme".

Ordine del giorno in merito a "Solidarietà e vicinanza alle donne iraniane ed a quanti si battono per i propri diritti rischiando la vita al grido di "Donna, vita, libertà" presentato dalle Consigliere Comunali D'Ulisse Stefania e Deninotti Alessia (Cuneo Solidale Democratica), Risso Maria Laura, Garelli Serena Barbano Flavia e Pellegrino Monica (Centro per Cuneo lista civica), Isoardi Carla Santina e Carli Claudia (Partito Democratico) e Toselli Luciana (Cuneo per i Beni Comuni).

Ordine del giorno in merito a "Riattivazione del percorso per l'adozione di un Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni" presentato dai Consiglieri Comunali Sturlese Ugo, Fierro Aniello e Toselli Luciana (Cuneo per i Beni Comuni) e Bongiovanni Claudio (Cuneo Mia).

Ordine del giorno in merito a "Sostegno ai diritti dell'emancipazione femminile per le donne iraniane e per la promozione dell'emancipazione femminile nel mondo" presentato dalle Consigliere Comunali Mallone Noemi (Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia) e Civallero Mavy (SiAmo Cuneo).

Ordine del giorno in merito a "Convenzioni e RSA" presentato dalle Consigliere Comunali D'Ulisse Stefania e Deninotti Alessia (Cuneo Solidale Democratica).

Ordine del giorno in merito a "Sostegno alle famiglie monoreddito e numerose, alle persone e alle attività produttive in difficoltà economiche a causa di inflazione e rincari energetici" presentato dai Consiglieri Comunali Mallone Noemi e Garnero Massimo (Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia).

MOZIONI

Mozione di indirizzo in merito a "Gestione dell'acqua" presentata dai Consiglieri Comunali Boselli Giancarlo e Armellini Paolo (Indipendenti).

Mozione di indirizzo in merito a "Riprese video delle Commissioni Consiliari e diretta Facebook" presentata dal Consigliere Comunale Bongiovanni Claudio (Cuneo Mia).