Diretto in Spagna con medicinali a bordo rimane bloccato nella notte a quota 1400 a Limone

CUNEO CRONACA - Intervento dei vigili del fuoco nella notte di martedì 9 novembre, a quota 1400, poco prima dello chalet ''Le Marmotte'', in località Panice Soprana a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, per un mezzo in difficoltà. L'allarme è scattato intorno all'1.

Secondo le prime informazioni un autista di origini rumene, diretto in Spagna, avrebbe sbagliato strada essendo purtroppo il Tenda chiuso dopo la disastrosa alluvione dello scorso anno, ed è rimasto bloccato con medicinali a bordo a rischio di deterioramento.

Le squadre Saf intervenute sul posto sono riuscite a rimetterlo in carreggiata per ritornare indietro e prendere la strada più opportuna per oltrepassare il confine.