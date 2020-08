Diretta web con l'amica ai piedi del castello in Langa come se agli altri tavoli non ci fosse nessuno

BRUNO MURIALDO - Ieri sera ero con degli amici a cenare in un paese delle langhe, un tavolo sotto un castello, uno dei tanti, una cena frugale per scambiare quattro parole con persone che non vedevo da tempo.

All’improvviso dal tavolo accanto al nostro si sente schiamazzare a gran voce, era un prevaricatrice che usando tutti i mezzi della “mala educazione” si era collegata “Face time” con un'altra sua simile, sbraitando a gran voce il luogo dove si trovava, descrivendo i piatti e l’ambiente, una diretta che è durata più di dieci minuti senza che nessuno dei proprietari intervenisse a farle notare che non era la sola in quel ristorante.

Fatti come questi si verificano oramai sempre più spesso, tanto da farmi pensare che la civiltà che tanto decantiamo, non è altro che una barbarie generalizzata che noi chiamiamo civiltà perché non conosciamo quella vera.

Bruno Murialdo