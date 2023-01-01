"Dio non è così": a Cuneo Lucetta Scaraffia racconterà le mistiche laiche del Novecento

CUNEO CRONACA - Sabato 23 maggio, dalle 10 alle 12, nella sede dello Spazio Incontri della Fondazione Crc di via Roma 15, a Cuneo, sarà presentato il volume "Dio non è così. Otto mistiche laiche del Novecento". A dialogare con l’autrice Lucetta Scaraffia sarà Chiara Mori, docente di Sacra Scrittura all’Istituto Superiore di Scienze Religione di Fossano. La storica Lucetta Scaraffia affronta nel volume un tema oggi di grande rilevanza, specialmente nel contesto odierno, poiché ci invita a interrogarci sulla distanza che intercorre tra la fede degli antichi e la mistica dei moderni, in particolare nel quadro del declino del cristianesimo nel mondo occidentale mondo secolarizzato. L’evento, organizzato da La Tenda dell’Incontro “Giovanni Giorgis”, in collaborazione con Casa do Menor Italia è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC con il bando STARS, ed è patrocinato dal Cespec di Cuneo e dall’Issr di Fossano.

Il libro che accende i riflettori su otto mistiche laiche del Novecento, edito lo scorso anno da Bompiani. Ne è autrice Lucetta Scaraffia, una delle voci più originali del mondo cattolico, che ha insegnato per un quarantennio storia contemporanea presso l’Università La Sapienza di Roma e, come professoressa, è stata invitata alla Sorbona di Parigi, ricevendo nel 2017, per la sua attività di storica e di giornalista, dal presidente della Repubblica francese le insegne della Legion d’onore.

Il volume si intitola "Dio non è così. Otto mistiche laiche del Novecento". A unire le loro vite di mistiche laiche è un filo invisibile, racchiuso nel titolo del libro, che dice del loro desiderio di una comprensione personale e diretta di Dio, al di là delle mediazioni ecclesiastiche e delle formule dogmatiche: desiderio che si inserisce nel più ampio movimento di emancipazione delle donne che, secondo lo storico inglese Eric Hobsbawm, è l’unica rivoluzione di successo del Novecento.

Con una scrittura limpida e godibile, l’autrice delinea la vita di donne che, con la loro esperienza mistica, hanno saputo liberarsi dai condizionamenti di strutture spesso oppressive, vivendo la propria libertà nella ricerca di una strada spirituale nuova, originale e intensa. Queste le protagoniste del libro: Catherine Pozzi (1882-1934), Charlotte von Kirschbaum (1899-1975), Adrienne von Speyr (1902-1967), Banine (1905-1992), Élisabeth Behr Sigel (1907-2005), Simone Weil (1909-1943), Romana Guarnieri (1913-2004), Chiara Lubich (1920-2008).

«Ognuna – spiega la stessa autrice nell’Introduzione al volume – ha la sua forte specificità: Catherine l’eleganza spirituale, Charlotte la forza appassionata, Adrienne l’intelligenza positiva, Banine l’esotismo ironico, Élisabeth l’energia calma, Simone l’acutezza spigolosa, Romana la luce generosa, Chiara il carisma evidente».