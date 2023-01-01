"Digital detox" nelle Alpi Marittime: aperte le iscrizioni al Nature Summer Camp 2026

CUNEO CRONACA - Sono aperte le iscrizioni al Nature Summer Camp 2026 “Dentro alla natura” di Sant’Anna di Valdieri, un’esperienza immersiva completamente gratuita per ragazze e ragazzi dai 16 ai 19 anni nel cuore delle Alpi Marittime da vivere insieme alle guide del Parco, al personale delle Aree Protette delle Alpi Marittime e alla comunità del territorio.

Da martedì 30 giugno a venerdì 3 luglio, quattro giorni e tre notti in tenda nella natura per conoscere nuovi amici e partire insieme a guide esperte alla scoperta delle montagne, della natura e della cultura materiale e immateriale del Parco. La collaborazione con l'Ecomuseo della segale permetterà infatti di incontrare la comunità locale di Sant'Anna - unico centro abitato tutto l'anno all'interno dei confini del Parco - e di condividere con le persone del posto tempo e saperi: ci sarà l'occasione per ascoltare storie vere dalla viva voce dei protagonisti durante una veglia serale e di mettere le mani in pasta per preparare il pane da cuocere insieme al forno comunitario.

Il camp è un’esperienza di digital detox in cui l'utilizzo di dispositivi digitali sarà limitato per poter apprezzare al meglio la bellezza dell'essere qui e ora in un luogo meraviglioso, insieme ad altre persone con interessi affini, ad assaporare il tempo passato insieme camminando, osservando le stelle, immergendosi nel bosco o specchiandosi in un lago alpino, impastando e cuocendo il pane, ascoltando musica dal vivo o racconti del passato o ancora assistendo a uno spettacolo teatrale. Ovviamente l'obiettivo non è quello di condannare la tecnologia, ma promuoverne un uso consapevole per contrastare la dipendenza e la Fomo (paura di restare tagliati fuori perché offline). Gli effetti collaterali saranno un maggiore benessere psicofisico, migliore concentrazione, aumento del numero e della qualità delle relazioni in presenza e un equilibrio sano tra vita online e offline.

Ragazze e ragazzi dormiranno in tende montate presso la Casaalpina, che mette a disposizione servizi igienici e spazi interni in caso di necessità, oltre a fornire colazione, pranzo e cena. Il camp è gratuito grazie all’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” nel cui ambito è stato realizzato il progetto “Cuneo per i giovani – CUXGIÓ”, ma i posti sono limitati.

Il Nature Summer Camp 2026 è una proposta all'interno del progetto Generazione ora - Cuneo per i Giovani 15-34 del Comune di Cuneo e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il contributo della Regione Piemonte e la collaborazione con Comune di Boves, Aree Protette Alpi Marittime, Parco Fluviale Gesso e Stura, Comitato di quartiere Cuneo Centro, Fondazione Wellfare Impact, Noau officina culturale, HAND - Have A Nice Day, Bottega di storie e di parole, Associazione Nuovo Corso Giolitti, Associazione culturale 1000miglia, Liceo Classico e Scientifico Statale "S. Pellico-G. Peano", Liceo "E. De Amicis", Consulta Giovanile del Comune di Cuneo, Consulta Provinciale degli Studenti, ANCI Piemonte, ALI – Autonomie Locali Italiane del Piemonte.

Per partecipare basta compilare e inviare il modulo di iscrizione online entro il 15 aprile. Il modulo è compilabile QUI.