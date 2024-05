Diffuso maltempo in tutto il Nord: una settimana tra pioggia e temporali in provincia di Cuneo

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli diffuse anche a carattere temporalesco, con fenomeni persistenti, localmente forti o molto forti, sul Piemonte settentrionale. Dal tardo pomeriggio graduale attenuazione, con piogge residue, anche forti, in Val d'Ossola, sul Verbano e sulla zona dei laghi.

Zero termico: stazionario sui 2700 metri.

Venti: in montagna meridionali, al mattino in prevalenza deboli in successiva intensificazione dal pomeriggio; deboli orientali in pianura con rinforzi estesi e sostenuti sulla zona dei laghi fino all'alba.

Altri fenomeni: locali grandinate e raffiche di vento in corrispondenza dei temporali più intensi.

Giovedì 16 maggio