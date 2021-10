"Dialoghi in rosa" al Pala Alba Capitale: 8 donne e le loro storie di management di successo

CUNEO CRONACA - Il Pala Alba Capitale ha ospitato i "Dialoghi in rosa - otto storie di management di successo al femminile", concepiti e organizzati da Federmanager di Cuneo in collaborazione con Confindustria Cuneo. Lo spirito dell’iniziativa non rispondeva alla diffusione di messaggi ideologici di genere o di manifesti di femminismo su emancipazione e autodeterminazione con digressioni socio psicologiche sul ruolo della donna sul lavoro, bensì all’illustrazione delle esperienze e dei percorsi professionali per otto eccellenze femminili in differenti ruoli di lavoro, svolti con passione, competenza, sensibilità, e consapevole fiducia nelle proprie capacità, che la realtà ha poi dimostrato essere molto elevate.

Parafrasando Luigi Pirandello, otto personaggi al femminile non in cerca d’autore, ma autrici e protagoniste esse stesse di otto vite che vale la pena vivere e i cui racconti vale la pena ascoltare. Fabrizia Triolo, Prefetto di Cuneo; Giuliana Cirio, Direttore Confindustria Cuneo; Serena Lancione, Direttore Generale Bus Company; Maria Teresa Furci, Provveditore agli Studi della Provincia di Cuneo; Maria Giovanna Diella, Capitano di Reggimento Alpini - Cuneo; Daniela Pesce, Presidente Assoenologi sez. Piemonte; Anna Ghisolfi, Chef ristorante Anna Ghisolfi, Tortona; Cristiana Giraudo, Rappresentante Federmanager del Gruppo Minerva. Queste le otto eccellenze che hanno raccontato e dialogato nel corso di un confronto stimolante e di forti contenuti.