Di nuovo pioggia e nevicate in montagna da venerdì in provincia di Cuneo

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con nuvolosità in generale aumento fino ad avere cielo molto nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: deboli al mattino sui rilievi occidentali e settentrionali, più sparse sulle pianure, in estensione a gran parte della regione nel corso del pomeriggio. In seguito generale intensificazione a partire da sudovest con valori moderati o forti a ridosso dei rilievi. Possibili rovesci e temporali in sconfinamento dalla Liguria. Quota neve mediamente sugli 800-1000 metri, localmente intorno ai 600-700 metri in tarda serata tra Cuneese e basso Astigiano.

Zero termico: in calo fino a 1100-1300 metri.

Sabato 9 marzo (nell'immagine)