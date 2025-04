"Di fiore in zucca": la primavera torna sulla piazza di Piozzo tra semi, erbe e spezie

CUNEO CRONACA - Torna domenica 27 aprile l’atteso appuntamento con “Di Fiore in Zucca”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Piozzo, che anticipa la Fiera Regionale della Zucca e accoglie ogni anno migliaia di visitatori appassionati di agricoltura, biodiversità e natura.

Sulla piazza V luglio 1944 e lungo le vie adiacenti, vivaisti, agricoltori, artigiani e appassionati si ritroveranno per celebrare la bellezza della primavera, con un grande mercato verde ricco di sementi, fiori, ortaggi, spezie e prodotti naturali.

Anche per questa edizione, il cuore pulsante dell’evento sarà la grande distribuzione gratuita di semi di oltre 650 varietà di zucche, coltivate direttamente a Piozzo, provenienti da tutto il mondo e offerte al pubblico per sostenere la biodiversità agricola e la coltivazione domestica.

La manifestazione sarà accompagnata da incontri, laboratori ed eventi per grandi e piccoli, per trascorrere una giornata all’aria aperta in un contesto ricco di stimoli, profumi e colori.

«Abbiamo voluto dare il giusto valore all’essenza della zucca, - spiegano dalla Pro Loco - a ciò che le permette di nascere, crescere e maturare per la gioia di chi la potrà trovare sulla tavola e come ornamento autunnale della casa. Un invito anche a tutti coloro che vogliono cimentarsi nella coltivazione e collaborare alla conservazione della biodiversità, che con le zucche è davvero generosa».

Si potranno poi trovare i ricettari contenenti ricette di antipasti, primi, secondi e dolci a base di zucca e si potrà consultare la dettagliata scheda orticola delle varietà in coltivazione a Piozzo.

PROGRAMMA

Dalle ore 9.30 alle 18

Distribuzione gratuita di semi di zucca

La Pro Loco di Piozzo distribuisce semi di alcune delle oltre 650 varietà di zucche coltivate a Piozzo.

Mercatino verde

Mercatino di piante, fiori, sementi, ortaggi, prodotti alimentari provenienti dalle piante, piccolo artigianato

Gioco dell'oca delle erbe

Gioco dell'oca gigante a tema, per grandi e piccini.

Ore 11 – “La terra & il seme”

Un viaggio alla scoperta della vita che popola il suolo agrario e del suo equilibrio con le piante.

A cura di Andrea Giaccardi, L’Orto del Pianbosco, formatore Slow Food

Ore 14.30 – “Seminare passione”

Storie di donne, rigenerazione e agroecologia: un dialogo sulla terra, gli animali, l’agricoltura rispettosa e la trasmissione dei valori. A cura dell’iniziativa Donne che salvano la terra (Slow Food Italia – Regione Piemonte). Conduce Maria Cristina Pasquali, divulgatrice e collaboratrice di RAI 3 – Geo.

Ore 15.30 – “Botanic. Naturalmente analcolica”

Incontro con Teo Musso (Birrificio Agricolo Baladin) sulla nuova tecnica di produzione della birra analcolica con botaniche

Dalle 14 alle 17 – “Piccole mani… al lavoro”

Laboratori per bambini: vasetti per la semina, materiali naturali, piccoli manufatti

A cura di Associazione Culturale Gabarè