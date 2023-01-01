Demonte, la svolta dopo 30 anni: approvato il progetto definitivo della Variante

«Dopo anni di attesa, questo è finalmente un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per la Valle Stura e per tutto il Piemonte – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi –. La Variante di Demonte è un’opera attesa da decenni dai cittadini e dai sindaci del territorio. E’ un risultato a cui abbiamo lavorato a lungo, insieme ai parlamentari piemontesi, lavorando alla nomina del commissario straordinario e poi nei mesi scorsi a Bruxelles, per ottenere il via libera della Europa. Ora con l’approvazione del progetto passiamo finalmente alla fase operativa, con un cronoprogramma chiaro e tempi certi»
Il prossimo step è la progettazione esecutiva, che consentirà di ottemperare alle prescrizioni poste dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, L’obiettivo è concluderla, anche con le verifiche tecniche, entro gennaio 2026, per poi procedere alla gara d’appalto e arrivare alla consegna dei lavori entro fine 2026. La scelta di procedere con la progettazione esecutiva, anziché con un appalto integrato, consente di accorciare i tempi di avvio dei lavori e garantire maggiore controllo tecnico sul progetto. «Abbiamo voluto imprimere un’accelerazione decisiva – sottolinea l’assessore Gabusi –. La progettazione esecutiva ci permette di guadagnare mesi preziosi, anticipando l’apertura dei cantieri e rispondendo in modo concreto alle attese della popolazione e delle imprese locali».
La nuova infrastruttura consentirà di ridurre in modo significativo il traffico pesante nel centro abitato migliorando la sicurezza stradale, riducendo l’inquinamento acustico e atmosferico e restituendo vivibilità e decoro urbano ai comuni attraversati. «La Variante di Demonte rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di sviluppo delle aree alpine piemontesi – afferma il presidente Cirio –. Meno traffico, più sicurezza, più qualità della vita: è la risposta che i cittadini della Valle Stura aspettavano da decenni. È anche un segnale concreto di attenzione verso le nostre montagne, che chiedono infrastrutture moderne ma sostenibili».
L’approvazione del progetto è il frutto di una forte collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte, ANAS, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell’Ambiente e i Comuni della valle. «Il confronto continuo con i sindaci e con le comunità locali – evidenzia Gabusi – ha permesso di integrare le esigenze del territorio nel progetto, assicurando un equilibrio tra funzionalità, tutela ambientale e inserimento paesaggistico».
La Variante di Demonte si inserisce nel piano più ampio di potenziamento della viabilità piemontese promosso dalla Regione Piemonte, che comprende interventi mirati per rendere più sicuri, moderni e sostenibili i collegamenti in tutto il territorio, con particolare attenzione alle aree montane e ai valichi transfrontalieri.
«La nostra priorità – concludono il presidente Cirio e l’assessore Gabusi – è rendere il Piemonte sempre più accessibile, competitivo e vivibile, anche nei territori di montagna. La Variante di Demonte è la dimostrazione che quando le istituzioni lavorano insieme, i risultati arrivano».