Darwin Day 2026, tra Langhe e Roero una giornata dedicata ad api e tartufi

CUNEO CRONACA - Domenica 19 aprile si celebra il Darwin Day 2026 tra Langhe e Roero, in contemporanea con molte altre iniziative organizzate in diverse località del mondo. Il tema scelto per questa edizione è “Api e Tartufi. Sentinelle dell’ambiente”, un filo conduttore che mette al centro due preziosi indicatori della salute del territorio.

L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire il ruolo di tartufi e api, protagonisti non solo della gastronomia locale, ma anche importanti bioindicatori ambientali. La loro presenza, così come il loro stato di salute, offre infatti indicazioni significative sulla qualità dell’ecosistema e sull’equilibrio naturale dell’area circostante.

Per l’occasione aprirà i cancelli l’Oasi LIPU dei Canapali, suggestiva area naturalistica nata dalla rigenerazione ambientale di un’ex cava a Magliano Alfieri, a pochi passi dal fiume Tanaro. Un luogo simbolico per una giornata dedicata alla natura, alla biodiversità e alla conoscenza del territorio. Per informazioni di dettaglio, costi e prenotazioni clicca qui.