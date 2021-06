"Dardanello Incontra": nel Monregalese videolezioni con i campioni paralimpici Giusy Versace e Marco Dolfin

CUNEO CRONACA - Proseguono gli appuntamenti didattici del progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’: oltre alle lezioni con i docenti dell’associazione ‘Piero Dardanello’ entrano nel vivo anche gli appuntamenti speciali pensati per gli studenti che, ormai da alcuni anni, sono collocati nel format del ‘Dardanello Incontra’.

Si tratta di importanti occasioni di crescita per acquisire informazioni e consapevolezza sui grandi temi al centro dell’opinione pubblica, confrontandosi ‘senza intermediazioni’ con gli esperti del settore, ma anche incontri di spessore con i diretti protagonisti, per assorbire la loro esperienza di vita e condividere emozioni.

Nella settimana appena trascorsa i ragazzi dei plessi di Mondovì Altipiano (Istituto Comprensivo 2), Pianfei e Rocca de’ Baldi hanno avuto modo di approfondire le tematiche ambientali, grazie alle lezioni tenute da Giulia Zaccaro, referente per il Piemonte dell’associazione ‘Plastic Free’. L’organizzazione si occupa, dal 2019, di un tema di stretta attualità: il problema dello smaltimento della plastica che è diventato insostenibile per l’ecosistema ambientale. Proprio domenica 23 maggio il sodalizio ha coinvolto oltre 5mila volontari in una giornata di raccolta che ha portato alla quantità record di ben 80.000 tonnellate di rifiuti recuperati dall’ambiente. Una partecipazione straordinaria, che testimonia quanto il problema dell’inquinamento da rifiuti plastici stia acquisendo un ruolo focale nel dibattito pubblico e di quanto sia importante trovare una soluzione per preservare il futuro del pianeta. Gli incontri virtuali con Giulia Zaccaro hanno rappresentato un’opportunità per i ragazzi di confrontarsi direttamente con un problema che li riguarda da vicino, per diventare cittadini informati in prima persona e, in seconda battuta, farsi essi stessi portavoce di questa autentica emergenza, conformemente alla lezione del miglior giornalismo, in linea con lo spirito che anima l’associazione ‘Dardanello’ fin dalla sua nascita.

Giovedì 3 e lunedì 7 giugno, invece, ci sarà l’opportunità per i giovani alunni dei plessi di San Michele Mondovì, Pamparato e Vicoforte di incontrare grandi campioni, di sport e di vita, per due appuntamenti altrettanto speciali.

Giovedì 3 giugno saranno ospiti in diretta streaming Alberto Dolfin (giornalista, vincitore del premio ‘Dardanello’ 2020, nella sezione regionale) e il fratello Marco Dolfin (nuotatore paralimpico). Alberto ha raccontato la vicenda umana e sportiva di Marco nel libro ‘Iron Mark’ (Bradipolibri), una straordinaria storia di rinascita. Dolfin, infatti, è un medico chirurgo che, in seguito a un incidente, nel 2011 ha perso l’uso delle gambe; tuttavia l’evento drammatico non lo ha fermato: con determinazione ha ripreso a lavorare, grazie a supporti tecnologici adeguati, e ha anche intrapreso una nuova vita sportiva, con l’avventura nella Nazionale paralimpica. Una storia dal richiamo unico che i ragazzi potranno ascoltare dalla viva voce dei protagonisti, pronti a interagire con loro e a rispondere alle domande.

Lunedì 7 giugno, invece, la grande protagonista sarà l’atleta paralimpica Giusy Versace che, intervistata da Xavier Jacobelli, direttore di ‘Tuttosport’, interverrà con gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Mondovì 2 per la consegna della Costituzione, un momento tanto più significativo dato il ruolo pubblico che la Versace ricopre, come parlamentare della Repubblica italiana. Oltre alla propria esperienza di vita e di sport, Giusy Versace potrà offrire agli studenti un’importante lezione civile: temi del dibattito, questa volta, saranno l’uguaglianza e l’inclusione. Giusy torna, seppur virtualmente, nel Monregalese a distanza di tre anni: nel 2018, infatti, era stata omaggiata con il premio ‘Gasco’, partecipando anche ad un seguitissimo dibattito con le scuole in quel di San Michele Mondovì.

«Non poter incontrare fisicamente gli allievi del progetto scolastico - dichiara Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione ‘Dardanello’ e direttore dell’iniziativa ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’ - è un grande rammarico. Per questo ci siamo impegnati, cercando di lasciare comunque un segno indelebile nella loro memoria. Dall’impegno ecologico di Giulia alla grande forza di volontà di Marco e Giusy, che si sono prontamente rialzati dopo una ‘brutta caduta’. Sono grandi esempi da trasmettere e condividere con i ragazzi per ridare loro speranza e positività dopo il ‘grigiore’ della pandemia: siamo orgogliosi che il ‘Dardanello Incontra’, ancora una volta, porti nelle aule grandi storie di sport e di vita».