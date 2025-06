Dallo scavo al museo: nelle Giornate Europee dell'Archeologia si scopre Bene Vagienna

CUNEO CRONACA - Da venerdì 13 a domenica 15 giugno, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, manifestazione coordinata dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva (Inrap), le Residenze reali sabaude – Musei nazionali Piemonte proporranno eventi e visite guidate alla scoperta della vita nel mondo antico e del complesso lavoro di cura del patrimonio nelle Aree archeologiche di Industria e Augusta Bagiennorum, all’Abbazia di Fruttuaria e al Castello di Agliè

I Racconti di archeologia si svolgeranno sabato 14 giugno dalle 15 alle 19, in un viaggio “dallo scavo al museo” che vedrà archeologhe e archeologi illustrare il loro affascinante mestiere. Sarà possibile visitare il “cantiere aperto” delle tabernae (botteghe) dell’antica città romana di Augusta Bagiennorum in località Roncaglia, accompagnati dalle archeologhe e dagli archeologi dell’Università di Torino che dallo scorso anno sono impegnati a scavare nel sito e visitare quest’ultimo insieme alle archeologhe, per proseguire poi alla scoperta di curiosità e aspetti di vita quotidiana tra i reperti esposti al MAB, il Museo Archeologico di Bene Vagienna, nel Palazzo Lucerna di Rorà in via Roma 125.

Ingresso gratuito. Informazioni: drm-pie.comunicazione@cultura.gov.it; 0172 654152.

(Riserva di Benevagienna | P. Fenoglio - Foto tratta dal sito delle Aree Protette Alpi Marittime)