Dalle Langhe al mondo: "Colline in Musica" unisce culture, generazioni e repertori

CUNEO CRONACA - È stato un viaggio dentro la grazia, l’introspezione e l’energia, quello che ha attraversato le Colline in Musica tra il 13 e il 15 giugno, portando il pubblico da Castagnito a Neviglie, fino alla tappa altamente partecipata di Cortemilia. Un viaggio che ha fuso il gesto vocale e la delicatezza cameristica, la profondità romantica e lo slancio corale.

A Castagnito, il Trio Koinè ha dato voce a uno Šostakovič pieno di ombre e tensioni, mentre a Neviglie il Coro Polimnia ha guidato un itinerario vocale capace di attraversare il sacro e il profano con eleganza e forza. Grande successo anche per il concerto di Cortemilia, dove l’Orchestra da Camera LMR e solisti internazionali hanno interpretato pagine di Schumann, Brahms, Hindemith, Pergolesi e Dvořák, regalando al pubblico una delle serate più dense di questa edizione.

“Questi tre appuntamenti – commenta il direttore artistico Adrian Pinzaru – hanno confermato la natura plurale e mobile del festival, che alterna profondità e immediatezza, scoperta e memoria, offrendo una narrazione sempre diversa, legata ai luoghi e a chi li attraversa. Il concerto di Cortemilia ha aperto inoltre la rassegna ‘Cortemilia è cultura’, un itinerario di un museo diffuso tra arte, architettura e storia. Una contaminazione che è la cifra stilistica del nostro Festival”.

Ora il festival si apre a nuove traiettorie internazionali, accogliendo sonorità che uniscono l’Europa centrale, l’Est e il repertorio asiatico in tre serate profondamente evocative. Venerdì 20 giugno, a Castagnole delle Lanze, all’interno del Festival del tartufo nero “Nero sublime”, la Confraternita dei Battuti Bianchi ospiterà Antonio Capolupo (clarinetto), Ada Guarnieri (violoncello) e Wataru Mashimo (pianoforte), con un programma intimo e raffinato: i Fantasiestücke op. 73 di Schumann e il Trio op. 114 di Brahms, tra grazia, elegia e malinconia.

Sabato 21 giugno si tornerà alla Reggia di Venaria, che in occasione del Solstizio d’Estate sarà eccezionalmente aperta dall’alba al tramonto. Ad esibirsi, la giovane violinista cinese Xie Jiayu, già vincitrice di vari concorsi internazionali, accompagnata da Li Kaixiang (violino) e Simone Rugani (pianoforte). In programma la Suite per pianoforte op. 75 da Romeo e Giulietta di Prokof’ev e la celebre Butterfly love story, omaggio musicale a una leggenda popolare cinese. Il concerto è gratuito, ma l’ingresso alla Reggia prevede l’acquisto del biglietto del museo.

Domenica 22 giugno, nella Chiesa di San Martino a Castagnole Monferrato, chiuderà il trittico il trio Hieracon, vincitore del Quartet and Chamber Music Forum 2025, in sostituzione dell’ensemble composto da Rossana Rossignoli, Axel Schacher e Chiara Opalio, impossibilitato a esibirsi per cause di forza maggiore. Il programma prevede il Trio op. 8 di Šostakovič, il Trio n. 5 Concinnitas di Alessandro Colla e il Trio op. 101 di Brahms.

“Ogni concerto – aggiunge Pinzaru – è un nodo del nostro percorso, che unisce territori, storie e visioni sonore diverse in una sola grande sinfonia di relazioni. Siamo orgogliosi del dialogo internazionale che il festival continua a stimolare – prosegue Pinzaru – attraverso repertori che intrecciano culture, sensibilità e generazioni, in un equilibrio sempre nuovo tra passato e presente. La risposta del pubblico è la nostra forza: una comunità che cresce concerto dopo concerto”.

Tre concerti concluderanno questa edizione, in un ideale abbraccio tra strumenti, epoche e poetiche musicali che attraversano tutta l’anima del festival. Venerdì 27 giugno, a Bra, al Museo Civico Palazzo Traversa, il violinista Ivos Margoni e il chitarrista Domenico Mottola proporranno un suggestivo confronto timbrico tra due strumenti molto diversi: in programma brani di Regondi, Llobet, Kreisler, Ysaye, e la Sonata concertata in la maggiore di Paganini.

Sabato 28 giugno, nel suggestivo contesto del Castello di Grinzane Cavour, sarà protagonista l’arpista Claudia Lamanna, che proporrà un programma affascinante e trasversale: da Fauré a Scriabin, da Britten a Godefroid, da Sollini a Breschand, passando per Satie e le Variaciones del fandango español di Máximo López. In collaborazione con Arpe Salvi.

Domenica 29 giugno, chiusura a Guarene, nel prestigioso Palazzo Re Rebaudengo, con il Delian::quartett impegnato in due grandi opere cameristiche: il Quartetto per archi n. 19, K. 465 di Mozart – meglio conosciuto come “Quartetto delle dissonanze” per via dell’Adagio, il cui tessuto contrappuntistico, fatto di attese, cromatismi e attriti armonici, suscitò tanto scalpore da guadagnare l’appellativo al brano – e il Quartetto n. 3 op. 73 di Šostakovič, scritto nel 1946. Un epilogo denso di emozione e tensione narrativa.

“Questa conclusione – afferma Pinzaru – rappresenta la piena maturazione del nostro progetto. Il pubblico vivrà tre momenti speciali, che riflettono tutto ciò che Colline in Musica vuole essere: uno spazio dove la musica diventa tempo e luogo, incontro e sogno”.

Il Festival “Colline in Musica – Destini” è organizzato da MUST in collaborazione con I’m Exchange Association, nell’ambito del progetto SNODI – Colline co-creative di Langhe Monferrato Roero, finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU. Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni. Programma completo su www.roeroculturalevents.it.