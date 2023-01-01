Dalle fake news al clima, sei appuntamenti per i giovani nelle valli Grana, Maira e Varaita

CUNEO CRONACA - Dall’11 settembre all’8 ottobre, tra le valli Grana, Maira e Varaita, una rassegna rivolta ai giovani con Elisa Nicoli, Vincenzo Mauro, Micol Macccario, Jacopo Palese, Serena Giacomin e Niccolò Fettarappa.

Prenderà il via venerdì 11 settembre da Caraglio “SOCIAL-izziamo”, una nuova rassegna diffusa che porterà in sei comuni delle valli cuneesi altrettanti incontri dedicati ad alcuni dei temi più urgenti del presente: sostenibilità ambientale, informazione, lettura dei dati, professioni digitali, cambiamento climatico e trasformazioni del lavoro. Gli appuntamenti, in programma fino a giovedì 8 ottobre, sono pensati in particolare per i giovani e coinvolgeranno Caraglio, Dronero, Montemale, Venasca, Bernezzo e Roccabruna.

La rassegna si inserisce nel progetto “Io ci sono. Comunità, ambiente e benessere per i giovani”, promosso dal Comune di Dronero insieme ad altri dieci Comuni e a oltre venti associazioni del territorio, con il supporto dell’Agenzia di Sviluppo Locale di AFP. Il progetto è finanziato dal Fondo per le Politiche giovanili del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Regione Piemonte nell’ambito di “Piemonte per i Giovani”. Collegata al percorso culturale di Ponte del Dialogo, la rassegna SOCIAL-izziamo vuole offrire strumenti per interpretare con maggiore consapevolezza la realtà contemporanea, avvicinando i giovani a voci capaci di coniugare competenza, divulgazione e nuovi linguaggi comunicativi.

Venerdì 11 settembre, alle 17.30, il Santuario di Santa Maria delle Grazie, in frazione Vallera a Caraglio, ospiterà Elisa Nicoli divulgatrice ambientale conosciuta sui social come “Eco-Narratrice“. L’incontro, dal titolo “Ecominimalismo come stile di vita: una soluzione per salvare noi stessi e il pianeta”, sarà dedicato al rapporto tra consumi, scelte quotidiane e sostenibilità.

Venerdì 18 settembre, alle 17.30, sulla Terrazza del Teatro Iris di Dronero, interverrà Vincenzo Mauro, docente di Statistica all’Università di Macerata e conosciuto sui social come 3minuticolprof. “La verità nascosta dietro ai numeri” sarà un viaggio tra statistiche, informazione e rappresentazione della realtà, per comprendere come i numeri possano aiutarci a leggere il mondo, ma anche essere interpretati o presentati in maniera fuorviante.

Venerdì 2 ottobre, alle 21.30, l’Osteria del Castello di Montemale accoglierà Micol Maccario, giornalista di Pagella Politica. Durante l’incontro “Oltre il titolo: come riconoscere informazioni scorrette e orientarsi nel dibattito pubblico” si parlerà di fact-checking, disinformazione e degli strumenti necessari per valutare in modo critico ciò che leggiamo e condividiamo ogni giorno.

Sabato 3 ottobre, alle 17, nella Sala Comunale di via Guglielmo Marconi 19 a Venasca, sarà protagonista Jacopo Palese, creator conosciuto come Jematria. L’appuntamento “Lavorare sul web nel 2026: opportunità, illusioni e nuove professioni digitali” affronterà le trasformazioni del lavoro online, la creator economy e il confine tra le possibilità concrete offerte dal digitale e le narrazioni che lo circondano.

Mercoledì 7 ottobre, alle 21.30, il Teatro parrocchiale di Bernezzo ospiterà Serena Giacomin, fisica dell’atmosfera, climatologa, meteorologa e direttrice scientifica di Italian Climate Network. “SOS Clima, noi ci siamo” proporrà un confronto sul cambiamento climatico, sulle sue conseguenze già visibili e sul ruolo che le nuove generazioni possono assumere nella costruzione di un futuro più sostenibile.

La rassegna si concluderà giovedì 8 ottobre, alle 18 alla chiesa parrocchiale Agorà di Maria Vergine Assunta di Roccabruna , con Niccolò Fettarappa, autore, attore e regista. Nel suo “Non salvateci più – Un discorso abbastanza scocciato sul lavoro e sul mercato”, Fettarappa porterà uno sguardo ironico e provocatorio sul mercato del lavoro, sulla precarietà e sulle aspettative che la società continua a rivolgere alle giovani generazioni.

Sei incontri, sei linguaggi e sei luoghi diversi, uniti dalla volontà di creare occasioni di confronto e partecipazione. SOCIAL-izziamo invita i giovani a non limitarsi a osservare i cambiamenti, ma a comprenderli, discuterli e contribuire in prima persona alla vita delle proprie comunità.

Per informazioni e aggiornamenti si possono seguire i canali social di Giovani Fuori Quota, CEST e Ponte del Dialogo o scrivere a pontedeldialogodronero@gmail.com.