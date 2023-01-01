Dalle Alpi al Mediterraneo a piedi: apre RivierALP, il nuovo cammino tra Italia e Francia

Dal 1° settembre 2026 sarà possibile percorrere il Cammino RivierALP, il nuovo itinerario transfrontaliero che dalle Alpi conduce al Mediterraneo, attraversando territori italiani e francesi e mettendo in rete montagne, vallate, borghi, aree protette e località della costa.

Dopo un intenso lavoro di progettazione, coordinamento tra i partner e realizzazione degli strumenti necessari alla fruizione, RivierALP entra così nella sua fase più importante: quella dell'incontro con i camminatori.

Escursionisti, appassionati di turismo lento e viaggiatori potranno mettersi in cammino e vivere un'esperienza che vuole andare oltre il semplice percorso escursionistico: un vero e proprio viaggio dalle Alpi al mare, attraverso paesaggi, comunità, storia, cultura e tradizioni di territori che, pur appartenendo a due Paesi, condividono da secoli profondi legami.

In queste settimane è entrata nel vivo l'installazione dei talloncini segnavia RivierALP, posizionati lungo gli itinerari sulla segnaletica già esistente, con l'obiettivo di garantire progressivamente riconoscibilità e uniformità al percorso lungo l'intero sviluppo transfrontaliero.

Sul territorio di propria competenza, Conitours ha già avviato le operazioni di posa, che proseguiranno con il completamento della segnaletica prevista.

Un intervento concreto che rende visibile sul territorio il lavoro portato avanti nell'ambito del progetto e che accompagnerà il camminatore lungo le diverse tappe.

È stata inoltre completata la stampa della cartina ufficiale del Cammino RivierALP, uno degli strumenti fondamentali messi a disposizione di chi deciderà di intraprendere il percorso. Alla cartina si affiancherà, nel corso del mese di settembre, la cartoguida del Cammino, realizzata per fornire ai viaggiatori informazioni utili sulle tappe, sui territori attraversati, sui punti di interesse e sui servizi disponibili.

Cartografia, segnaletica e strumenti informativi concorreranno così a creare un'immagine coordinata e riconoscibile di RivierALP lungo tutto il suo sviluppo.

Uno degli elementi più caratteristici dell'esperienza sarà il Passaporto del Cammino RivierALP, che accompagnerà il viaggiatore lungo il percorso e diventerà la testimonianza personale del viaggio compiuto. A partire dal 1° settembre 2026, il passaporto potrà essere ritirato gratuitamente presso gli uffici turistici individuati come punti di partenza e “porte di accesso” al Cammino.

Sul versante italiano, i passaporti saranno disponibili presso gli uffici dell'ATL del Cuneese di:

Cuneo

Limone Piemonte

Chiusa di Pesio

Ormea

Centro visita terme Valdieri

Ufficio turistico Entracque

Sul versante francese, il Passaporto RivierALP potrà essere ritirato a Tenda, presso il Bureau d'Information Touristique.

In questo modo il camminatore potrà scegliere la propria porta di accesso e iniziare ufficialmente da lì l'esperienza RivierALP.

Al momento del ritiro verrà apposto sul passaporto il timbro identificativo della porta di accesso, segnando simbolicamente l'inizio del viaggio. Durante il Cammino sarà poi possibile raccogliere gli ulteriori timbri nelle diverse località e presso i punti aderenti, costruendo tappa dopo tappa un vero e proprio diario del percorso dalle montagne fino al Mediterraneo.

Il sistema dei passaporti e dei timbri avrà anche un'importante funzione statistica: consentirà infatti di monitorare i flussi dei camminatori e le diverse porte di ingresso utilizzate, raccogliendo informazioni preziose per le future attività di sviluppo e promozione dell'itinerario.

Anche l'arrivo sarà parte integrante dell'esperienza RivierALP. I camminatori che completeranno il percorso raggiungendo le località di arrivo previste a Sanremo, Imperia e Mentone potranno ricevere il “Cesto del Viaggiatore”, pensato come premio finale e simbolo del viaggio compiuto.

Un riconoscimento che vuole celebrare l'arrivo al Mediterraneo e, allo stesso tempo, raccontare attraverso le eccellenze locali l'identità e la ricchezza dei territori attraversati.

Il passaporto diventa così il filo conduttore dell'intera esperienza: si ritira alla partenza, si arricchisce di timbri durante il viaggio e accompagna il camminatore fino all'arrivo al mare.

RivierALP nasce con un'ambizione che va ben oltre la creazione di un nuovo itinerario escursionistico.

L'obiettivo è costruire un prodotto turistico transfrontaliero unitario e riconoscibile, capace di mettere in rete Piemonte, Liguria e territorio francese e di trasformare la continuità geografica tra Alpi e Mediterraneo in una nuova opportunità di sviluppo turistico sostenibile.

Il Cammino vuole favorire un turismo attento ai luoghi, alle persone e all'ambiente, capace di generare ricadute positive anche per le economie locali, coinvolgendo strutture ricettive, operatori turistici, guide, ristorazione, attività commerciali, produttori e servizi.

Un ruolo importante sarà svolto dalle aziende e dagli operatori aderenti al Club di Prodotto RivierALP Outdoor, che contribuiranno a costruire una rete di accoglienza e servizi a disposizione di chi percorrerà gli itinerari.

RivierALP rappresenta inoltre concretamente lo spirito della cooperazione transfrontaliera, mettendo in relazione territori che condividono storia, cultura e tradizioni e che oggi scelgono di presentarsi insieme attraverso una proposta turistica capace di superare i confini amministrativi.

L'apertura alla fruizione del 1° settembre 2026 rappresenta quindi un momento particolarmente significativo.

Dopo la fase della progettazione arriva quella più attesa: vedere i primi camminatori partire, attraversare i territori, fermarsi nei paesi, incontrare le comunità e raggiungere infine il Mediterraneo.

Parallelamente proseguirà il lavoro dei partner per completare le attività previste e rafforzare la promozione del Cammino in Italia e all'estero, coinvolgendo tour operator, associazioni escursionistiche, gruppi organizzati e realtà specializzate nel settore dei cammini, dell'outdoor e del turismo lento.

Dal 1° settembre RivierALP non sarà più soltanto un progetto: sarà un Cammino da percorrere.

Un invito a preparare lo zaino, scegliere la propria porta di accesso, ritirare il passaporto e partire per un viaggio capace di unire, passo dopo passo, le Alpi e il Mediterraneo, l'Italia e la Francia, i territori e le loro comunità.

Tutte le informazioni sul Cammino RivierALP, sulle tappe, sulle porte di accesso, sul Passaporto del Cammino e sui servizi disponibili possono essere richieste a:

Conitours – Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo

Tel. 0171 608749

www.rivieralp.eu