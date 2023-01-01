Dalla strada alla casa: a Cuneo un seminario sul sostegno alla grave marginalità

CUNEO CRONACA - Si terrà mercoledì 22 aprile, dalle 9 alle 13 presso il Salone della RSA Sant’Antonio, in corso Nizza 89 a Cuneo, il seminario “Prossimità che incontra la comunità: dalla strada alla casa”, con l’obiettivo di raccontare gli esiti delle progettualità PNRR sulla grave marginalità e lanciare il Centro servizi di prossima apertura.

Nell’ambito della Missione 5 del PNRR, infatti, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ha realizzato due progettualità, una sui temi dell’housing first e l’altra finalizzata all’allestimento di un Centro Servizi/Stazione di Posta per l’accoglienza delle persone in grave marginalità.

Entrambe le linee sono state realizzate in co-progettazione con una cordata di cooperative composta dalla Cooperativa Momo di Cuneo, dalla Cooperativa Emmanuele di Cuneo e dalla Cooperativa Fiordaliso di Cuneo, e in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cuneo, ATC Piemonte Sud e la Caritas Diocesana di Cuneo-Fossano.

Le attività si sono svolte in continuità e sinergia con i diversi servizi a favore delle persone in grave marginalità che da alcuni anni sono presenti sul territorio comunale, quali il dormitorio cittadino gestito da Croce Rossa Italiana, la mensa cittadina gestita da Caritas diocesana di Cuneo, gli interventi di accoglienza e housing first che si realizzano grazie ad una consolidata sinergia tra gli attori pubblici e privati del territorio (Comune di Cuneo, Consorzio, Caritas, Associazione Papa Giovanni XXIII, Croce Rossa, Parrocchie, Cooperative Sociali, ecc.) e che hanno un raggio d’azione pressoché provinciale, essendo diventata la città di Cuneo polo di attrazione per situazioni di grave marginalità provenienti da tutte le altre città di media dimensione della provincia di Cuneo.

Nell’ambito della linea 1.3.1, finalizzata all’housing first, grazie alla collaborazione con ATC Piemonte Sud sono stati riqualificati 8 alloggi in centro Cuneo, prossimi ai luoghi della vita cittadina, vicini per facilitarne la gestione, ad uso singolo o plurimo in funzione delle necessità, per un totale di 20 posti letto, e sono state poste in essere azioni di accompagnamento personalizzato, con interventi flessibili centrati sulla persona coinvolta attivamente, per sostenere il recupero delle relazioni, dell’autonomia, del benessere psico-fisico e prevenire la cronicizzazione.

Si è lavorato sull’integrazione nella comunità dei soggetti in carico, per il superamento dell’emergenza attraverso un percorso di co-costruzione degli obiettivi, con il coinvolgimento di una equipe multiprofessionale formata da assistenti sociali ed educatori professionali.

Nell’ambito della linea 1.3.2, finalizzata all’allestimento del Centro Servizi, invece, sono state realizzate le lavorazioni per l’allestimento del sito, che sorgerà nei prossimi mesi nei locali della Caserma Piglione adiacenti al dormitorio cittadino, in via Bongioanni, e sono state realizzate le attività di un Centro Servizi definito “diffuso”, poiché strutturato in differenti attività dislocate sul territorio e dedicate al supporto della grave marginalità, individuando nelle more della ristrutturazione della stazione di posta definitiva oggetto dell’intervento infrastrutturale la stazione ponte in Via Ramorino, 18 – Cuneo.

Nello specifico, sono state attivate due uscite settimanali dell’unità di strada diurna, un’uscita settimanale dell’unità di strada notturna e un presidio educativo una volta ogni due settimane presso le colazioni integranti offerte dal volontariato locale.

In ultimo, nel mese di luglio 2024, ha preso avvio uno sportello di ascolto e supporto dedicato alle persone senza dimora, che si svolge un pomeriggio a settimana presso gli uffici del Servizio Sociale di via Fratelli Ramorino dove, una volta ascoltate le persone e raccolto il bisogno, si predispone quando necessario un accompagnamento nell’accesso ai servizi da parte degli operatori del progetto.

Nell’appuntamento del 22 aprile, a cui sono invitati tutti coloro che sono interessati all’argomento, saranno dettagliatamente ripercorsi gli interventi effettuati e le metodologie utilizzate, anche con il supporto di soggetti esterni esperti quali la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora Ente del Terzo Settore e l’Università della Strada del Gruppo Abele.

Nella seconda parte della mattinata, si lavorerà a gruppi per confrontarsi su alcuni temi particolarmente cruciali nell’ambito della grave marginalità: la casa, le migrazioni e le problematiche di tipo sanitario.

La partecipazione è libera, si consiglia l’iscrizione tramite l’indirizzo email: direzione@csac-cn.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 334 7574195 – 375 6259335.